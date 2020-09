Simona Halep joacă a treia finală la Roma, după o semifinală senzațională câștigată în fața spaniolei Garbine Muguruza

Simona Halep a început excelent meciul, cu break, pe care a reușit să-l confirme câștigând apoi pe propriul serviciu și anulând mingea de break a jucătoarei spaniole. Ghemul trei a fost unul foarte disputat, Simona a avut mai multe șanse pentru a face un nou break, însă Muguruza a reușit să-și facă serviciul.

Ghemul următor a fost unul senzațional, în care sportiva noastră a revenit după ce a fost condusă cu 40-0 și a câștigat jocul pentru a se distanța la 3-1.

Simona a continuat cu nivelul excelent de joc și a reușit un nou break pentru 4-1. Românca își face apoi fără probleme serviciul, jucătoarea din Spania câștigă și ea pe propriul serviciu, scorul devine 5-2, Simona servind pentru primul set. Nu a reușit însă să încheie setul, Muguruza făcând break la zero. Sportiva noastră a încheiat însă primul set la 3, pe serviciul adversarei, după 38 de minute de joc.

La pauza dintre seturi Muguruza a luat pauză pentru timeout medical și a revenit de la vestiare cu un bandaj la coapsă.

Setul doi a început echilibrat, cele două jucătoare câștigând pe propriul serviciu. Numărul doi mondial a reușit să facă prima break și s-a distanțat la 3-1, dar și-a pierdut imediat serviciul.

A făcut din nou break și scorul a devenit 4-2, pentru ca imediat să-și piardă din nou serviciul, scor 4-3.

“It’s just ridiculous from @Simona_Halep !” An incredible forehand winner. #IBI20 pic.twitter.com/9mBAdVPv0U

Spaniola a egalat la 4, a făcut break-ul și a preluat conducerea pentru prima dată în meci, 5-4.

A a servit apoi și a câștigat setul la 4, trimițând meciul în decisiv.

Setul trei a început cu un ghem pe serviciu câștigat la mare luptă de Halep, după ce a salvat mingi de break. Sportiva noastră a reușit apoi break-ul, confirmat cu câștigarea jocului pe propriul serviciu și s-a distanțat la 3-0 în decisiv.

A urmat un joc extrem de disputat, cu mingi de ghem pentru Muguruza, dar în care Simona a reușit să se impună și să-și mărească avantajul în decisiv.

Deși a avut mingi de 5-0, campioana noastră și-a pierdut serviciul și spaniola a reușit să câștige primul ghem din decisiv, scor 4-1.

A pierdut însă pe propriul serviciu ghemul următor, iar românca nu a reușit să încheie meciul pe propriul serviciu, Muguruza și-a crescut din nou nivelul de joc, a greșit mai puțin și a reușit break-ul pentru 5-2. Spaniola și-a făcut apoi serviciul și s-a apropiat la 5-3.

“Oh my word!” A magical dropshot from @GarbiMuguruza ! #IBI20 pic.twitter.com/u4EMCdqxOP

Sportiva noastră a servit din nou pentru meci, dar și-a pierdut serviciul la zero și odată cu el cel de-al doilea break pe care îl avea în fața spaniolei.

Simona a reușit apoi să câștige contra serviciului, după ce iberica a făcut două duble consecutive în finalul meciului, și să să încheie setul și semifinala la 6-4. Românca se califică astfel în a treia finală la Roma, după cele disputate în 2017 și 2018, ambele pierdute în fața ucrainencei Elina Svitolina.

.@Simona_Halep advances to the @InteBNLdItalia final!



The No.1 seed defeats Muguruza 6-3, 4-6, 6-4 in a truly enthralling encounter. pic.twitter.com/6SpXNxq8tg