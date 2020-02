Simona Halep este campioană la Dubai, unde obține al 20-lea trofeu al carierei

Simona Halep este doar a patra jucătoare care are mai mult de un titlu obținut la turneul din Emirate, după Justine Henin, Venus Williams și Elina Svitolina.

Meciul, care a durat două ore și jumătate, s-a desfășurat, la fel ca precedentele de la Dubai, într-o atmosferă specifică Fed Cup, foarte mulți suporteri români încurajând-o pe Simona din tribune.

În primul set, sportiva noastră și-a făcut greu primul serviciu, salvând minge de break pentru a egala la 1.

S-a mers apoi cu serviciul până la 3-2 pentru Rybakina, când jucătoarea kazahă a reușit breakul. Rybakina și-a făcut apoi serviciul, iar Simona a servit pentru a rămâne în primul set și a câștigat ghemul la zero. Sportiva din Kazahstan și-a făcut serviciul, deși Simona a avut mingi de break, și a încheiat primul set cu 6-3.

După primul set, Simona l-a chemat la on court couching pe antrenorul Artemon Apostu-Efremov.

Sportiva din România și-a făcut serviciul în startul setului doi, salvând minge de break.

Rybakina a egalat la 1, apoi Simona și-a făcut fără probleme serviciul, după care a reușit breakul, pentru a duce scorul la 3-1. Fostul lider mondial și-a făcut apoi serviciul, nu fără emoții - a fost egalată după ce condusese cu 40-0 - iar scorul a devenit 4-1.

Kazaha și-a făcut apoi serviciul, deși românca a avut mingi de break, după care și-a luat breakul înapoi la zero și a dus scorul la 3-4. În acest moment, Simona a cerut un nou on court couching, care a avut efect - a reușit apoi breakul, după un ghem care a durat aproape 10 minute.

Sportiva noastră a servit apoi pentru set, pe car el-a încheiat cu 6-3 și a trimis meciul în decisiv.

Going the distance at @DDFTennis !@Simona_Halep takes the second set against Rybakina, 6-3! pic.twitter.com/iFqeVgTQus