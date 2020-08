Simona Halep a câștigat turneul de la Praga!

Halep, principala favorită a turneului, s-a impus într-o oră şi 33 de minute în faţa belgiencei (24 ani, 23 WTA), cap de serie numărul trei la Praga.

Pentru Halep acesta este titlul cu numărul 21 din carieră. Românca a câştigat şi ultimul turneu la care participase înaintea pandemiei de coronavirus, la Dubai, în februarie.

Mertens a început mai bine meciul şi a câştigat primele două ghemuri, dar Halep a revenit şi a luat primul set cu 6-2, după o serie formidabilă de şase ghemuri. Foarte disputate au fost ghemurile şase şi şapte, în care românca a salvat patru mingi de break, respectiv a câştigat contra serviciului la a şasea minge de break.

Setul al doilea a fost mult mai echilibrat, cu multe răsturnări de scor. Halep a început cu break, dar Mertens a făcut 2-1. Au urmat trei ghemuri la rând ale constănţencei (4-2), dar belgianca a revenit din nou şi a egalat, 4-4, iar apoi a preluat conducerea cu 5-4. Halep a egalat şi a reuşit apoi un nou break, încheind conturile cu 7-5.

Halep a avut un as în acest meci şi a făcut 4 duble greşeli, în timp ce Mertens a comis 6 duble greşeli.

Top seed @Simona_Halep wins her 21st career WTA singles title and her first of the summer



Halep defeats Mertens, 6-2, 7-5, to claim the @tennispragueopn trophy! pic.twitter.com/euUERFlEQG