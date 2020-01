Simona Halep: Înfrângerea asta doare rău, dar am învățat că eșecurile cele mai grele pot sta în spatele celor mai mari victorii. Darren Cahill: Lupți, înveți, muncești și revii mai puternică!

"Înfrângerea asta a durut rău și încă doare, dar, dacă am învățat ceva în cariera mea, este că lecțiile pe care ți le dau cele mai grele înfrângeri pot deveni motivul din spatele celor mai mari victorii. Așa că am să o accept, am să învăț din ea și am să continui să muncesc. Mulțumesc acestei țări frumoase, casa mea din ultima lună și australienilor pentru căldura și sprijinul lor. Abia aștept să mă întorc anul viitor", a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.

Darren Cahill a avut și el un mesaj după eliminarea sportivei în semifinalele Australian Open. Antrenorul australian le-a felicitat pe Garbine Muguruza și pe antrenoarea acesteia, Conchita Martinez, arătându-se totodată mândru de eleva sa, despre care crede că a avut ghinion și că se va întoarce și mai puternică.

"A fost o luptă mare ieri, felicitări pentru Garbi (Garbine Muguruza, n.r) și Conchita (antrenoarea Conchita Martínez, n.r). Abia aștept să urmăresc o finală feminină minunată. Ghinion pentru fata noastră, Simona Halep. Suntem cu toții mândri de tine. Lupți, înveți, muncești, revii mai puternică. Asta vom face", a scris australianul pe contul său de Twitter.

A great fight yesterday and congrats to Garbi & Conchita. Looking forward to watching a wonderful women’s final. Bad luck to our girl @Simona_Halep. We are all proud of you. You fight, you learn, you work, you come back stronger. This we will do. (@EllaLing23 ) pic.twitter.com/4czeOi3RcN