Simona Halep, după semifinala pierdută la Australian Open: Mă doare această înfrângere. Cred că aș fi putut fi mai curajoasă la punctele importante

"A fost foarte cald azi și am simțit asta. [Căldura] m-a omorât după primul set. Soarele ardea puternic și nu prea mi-a plăcut să joc astfel. [...] Am auzit despre închiderea acoperișului, dar nu m-am implicat pentru că deciziile sunt luate de organizatori și a fost greu oricum pentru amândouă. Mi-ar fi plăcut mult să văd acoperișul închis azi, dar regulile sunt reguli și trebuie să acceptăm ", a declarat Simona Halep, în conferința de presă de după meci.

Simona a recunoscut că a fost foarte dureros să piardă după ce scorul a fost atât de strâns și după ce a condus în setul doi: "Să pierd așa doare mai mult, cu siguranță. Mă doare această înfrângere, trebuie să recunosc, dar viața merge înainte. Cred că aș fi putut fi ceva mai curajoasă la punctele importante. Nu am făcut asta, poate că am fost prea defensivă, nu am putut domina punctele. Ea a servit foarte bine în momentele importante. Eu nu am returnat bine azi. Cred că a fost un meci bun pentru amândouă, dar ea a fost mai puternică în final. În momentele importante ea a jucat un pic mai curajos."

"Am avut multe șanse să câștig acest meci, dar asta nu s-a întâmplat, ceea ce înseamnă că ea a fost mai bună azi", a mai spus fostul lider mondial.

Simona Halep a fost eliminată, joi, în semifinalele Australian Open, după ce a pierdut în fața lui Garbine Muguruza, cu 6(8)-7, 5-7.

În finala competiţiei, Muguruza o va înfrunta pe americanca de 21 de ani Sofia Kenin, care a învins-o pe Ashleigh Barty, liderul mondial, cu scorul de 7-6(6), 7-5.

