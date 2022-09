Război în Ucraina, ziua 193 | Un copil de opt ani a murit și alți doi au fost răniți după ce rușii au bombardat regiunea Nicolaev

ACTUALIZARE 08.25 Un copil de opt ani a murit duminică dimineață după ce invadatorii ruși au bombardat regiunea Nicolaev, din sudul Ucrainei, potrivit șefei consiliului regional, Hanna Zamazeyeva. Alți doi copii s-au numărat printre cei răniți în atacurile lansate asupra orașelor Nicolaev și Bereznehuvate, a spus ea într-o actualizare pe Telegram.

ACTUALIZARE 08.15 Armata rusă a lansat noaptea trecută atacuri cu rachete asupra Kramatorsk și Sloviansk, în estul Ucrainei, potrivit guvernatorului regiunii Donețk, Pavlo Kyrylenko.

Ramzan Kadîrov, liderul regiunii Cecenia din Rusia şi un aliat important al preşedintelui Vladimir Putin, a spus că intenționează să ia o pauză „lungă, pe o perioadă nedeterminată”. Într-un videoclip postat pe Telegram, Kadîrov, în vârstă de 45 de ani, a spus că că este de „prea mult timp” la conducere și „a venit timpul” să plece.

Don-Don Kadyrov said he is old and about to leave



"We have a proverb among Caucasians, Chechens. No matter how respected, long-awaited a guest is, if he leaves on time, then it is even more pleasant. I think that my time has also come. Until they kicked me out," said Kadyrov. pic.twitter.com/DT842FHKKA