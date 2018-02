Patru românce în top 40 WTA. Mihaela Buzărnescu este pe locul 39, cel mai bun al carierei

Asociaţia de Tenis Feminin (WTA) a dat publicităţii luni noul clasament, iar România are patru reprezentante în Top 40: Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea și, aflată în premieră în acest top - revelația Mihaela Buzărnescu.

Mihaela Buzărnescu și Simona Halep / FOTO: sportivity.ro

Mihaela Buzărnescu a urcat patru poziţii și se află acum pe locul 39 WTA. A intrat în premieră în Top 40 WTA după o săptămână incredibilă la Doha, unde a ajuns în optimi și a reușit să le învingă pe Lesia Ţurenko (7-5, 6-4) şi Jelena Ostapenko (6-1, 6-3). Mihaela a fost la prima prezenţă pe tabloul principal al unui turneu Premier 5 și este considerată o revelație în tenisul feminin, după ce anul trecut pe vremea aceasta ocupa locul 457.

Irina Begu și Sorana Cîrstea sunt vecine de clasament cu Mihaela Buzărnescu, ele ocupând locurile 38, respectiv 36.

Simona Halep este în această săptămână tot pe locul 2 WTA, însă, de săptămâna viitoare va redeveni lider mondial, după ce Wozniacki a fost eliminată în semifinalele turneului de la Doha de Petra Kvitova. Daneza are acum 8.010 puncte, iar Halep o urmează la doar 45 de puncte diferență. Cele două vor face schimb de locuri după turneul de la Dubai, la care niciuna nu evoluează, însă Wozniacki va pierde cele 485 de puncte obținute în urmă cu un an, când a disputat finala, în timp ce Simona nu are de apărat niciun punct. Astfel, în 26 februarie, Simona începe a 17-a săptămână în fruntea ierarhiei mondiale.

Şi Monica Niculescu a reuşit un salt în clasamentul WTA, după parcursul excelent de la Doha, în care a reușit o victorie uriașă în faţa Mariei Şarapova (4-6, 6-4, 6-3 în primul tur). Învinsă în optimi de Caroline Wozniacki, scor 7-5, 6-1, Monica a urcat 17 poziţii în ierarhia WTA şi se află pe 75 WTA.

În Top 100 mai este și Ana Bogdan, ocupanta locului 87 mondial.

