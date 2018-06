Lia Olguța Vasilescu, la TVR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"De la Ludovic al XIV-lea încoace, eu n-am mai auzit în lumea civilizată să vină un conducător de stat și să spună 'Statul sunt eu' (...) Nimeni n-a avut curajul să spună ceea ce a spus președintele astăzi, o replică chiar iresponsabilă din punctul meu de vedere", a ținut să sublinieze Lia Olguța Vasilescu.

"De asemenea, să vii să spui că nu există statul paralel, păi pot să-i dau eu un exemplu de stat paralel domnului Klaus Iohannis vizavi și de infractori și de tot ceea ce a susținut domnia sa astăzi. Vă aduceți aminte că eu am avut un dosar penal, cu 4 infracțiuni de luare de mită care constau nu în bani sau alte avantaje, ci în capital de imagine. Cu alte cuvinte, aveam încrederea electoratului, deci eram tocmai bună de pușcărie. Ei bine, vreau să vă spun că eu, la vremea respectivă (...) eu am aplicat rețeta de la Sibiu. Deci nu numai că ne-am gândit noi că așa ar trebui făcut, dar am avut echipă de la Primăria Craiova care a mers la Primăria Sibiu și am respectat fix aceleași proceduri. De unde rezultă paralelismul? Eu am ajuns cu cătușe, domnul Klaus Iohannis a ajuns președintele României și n-a mai contat, exact, în cazul dumnealui, adică n-a mai fost capitalul de imagine - luare de mită și deci infracțiune", a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

Referitor la declarațiile privind amputarea atribuțiilor de șef de stat, Vasilescu i-a transmis lui Klaus Iohannis: "Nu poți să-i amputezi ceva ce nu are".

"Dacă ne uităm în Constituția României, o să vedem că nu are niciun rol în ceea ce privește revocarea procurorilor. Dumnealui doar trebuie să constate o procedură. Dacă procedura a fost îndeplinită legal sau nu, acest lucru l-a explicat Curtea Constituțională pe peste 100 de pagini și, sigur, domnul Iohannis pricepe mai greu, citește mai greu, încep să fiu îngrijorată, pentru că îmi dau seama că în fiecare săptămână Parlamentul României transmite la Președinție câteva zeci de legi pe care dumnealui trebuie să le contrasemneze", a comentat ministrul.

"Înainte să ajungem la ce facem, sigur că o să luăm o decizie, dar așteptăm să mai cugete domnul președinte Iohannis, că vedem că mai greu cugetă dumnealui, să prezinte o decizie, sigur, într-un timp rezonabil (...) Așteptăm ca dumnealui să se pronunțe într-un timp rezonabil și, dacă n-o va face, abia în acel moment vom lua o decizie. (...) Președintele României se poate suspenda în măsura în care încalcă prevederile Constituției. Deci este motiv clar de suspendare. Dar, încă o dată, nu este luată niciun fel de decizie până acum în cadrul coaliției de guvernare sau al Partidului Social Democrat", a răspuns Lia Olguța Vasilescu întrebărilor adresate de Ionuț Cristache.

"Îmi cereți să mă pronunț în spațiul public în condițiile în care am o funcție importantă în partid și o funcție importantă în guvern și bineînțeles că orice aș spune în acel moment s-ar considera că este o linie pe care o are partidul sau guvernul (...) La vremea respectivă voi da un vot vizavi de această chestiune", a insistat ea.

"Categoric, în acest moment, pentru că nu a ieșit să spună 'Nu respect decizia Curții Constituționale' nu există un motiv de suspendare, dar dacă termenul, așa cum spuneam, nu va fi rezonabil și nu va aplica această decizie a Curții, atunci cu certitudine va fi posibilă o suspendare pe încălcarea Constituției", a conchis pe acest subiect Lia Olguța Vasilescu.

ŞTIRILE ZILEI