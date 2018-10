'Alteţele lor regale Ducele şi Ducesa de Sussex sunt încântate să anunţe că Ducesa de Sussex aşteaptă venirea pe lume a unui bebeluş, care se va naşte în primăvara anului 2019. Alteţele lor regale au apreciat sprijinul pe care l-au primit de la oameni din lumea întreagă după nunta lor din luna mai şi sunt încântate de faptul că pot să împărtăşească această veste fericită cu publicul larg', este anunțul făcut de Palatul Kensington.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk