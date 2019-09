Marea Britanie: Prințesa Charlotte a început școala privată Thomas's Battersea, aceeași unde merge și fratele ei, George

Prințesa Charlotte a început școala / FOTO: The House of Windsor/Facebook

Prințesa Charlotte a fost însoțită în prima zi de școală de părinții ei, ducesa Kate și prințul William, și de fratele George. Prinţul George, în vârstă de şase ani, este elev al şcolii Thomas Battersea din 2017.

Cei doi copii purtau uniformele albastru cu roșu ale școlii.

