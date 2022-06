Armata ucraineană a distrus baza grupului de mercenari Wagner din Luhansk, anunță guvernatorul regiunii

Armata ucraineană ar fi distrus baza locală a grupului de mercenari Wagner din Kadiivka, oraș din regiunea Luhansk ocupat de ruși. O singură persoană a supraviețuit, dar nu se precizează câte au fost ucise.

#Wagner base in occupied #Luhansk region was destroyed, only one racist survived. The enemy base is located at the local stadium in #Kadiivka, which the russians brazenly occupied in 2014 #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/cWsIHIzXXd