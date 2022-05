Militari ruși și mercenari din Grupul Wagner, acuzați că au ucis o femeie primar dintr-o suburbie a Kievului, pe soțul și pe fiul acesteia

Olha Sukhenko, primar al satului Motyzhyn, a fost ucisă alături de soțul și de fiul ei. Trupurile lor au fost găsite după retragerea rușilor din zona Kiev.

Biroul procurorului general a anunțat că a identificat și a pus sub acuzare 5 militari ruși și 3 membri ai grupării de mercenari Wagner, transmite CNN.

Cei 8 au fost puți sub acuzare în absență, pentru încălcarea regulilor de război și pentru crimă cu premeditare.

Potrivit anchetatorilor ucraineni, militarii ruși i-au luat pe Olha Sukhenko, pe soțul și pe fiul ei și i-au dus la o bază temporară, unde i-au torturat, în încercarea de a obține informații despre trupele ucrainene și despre forțele de apărare teritorială. În cele din urmă, i-au ucis.

Trupurile neînsuflețite au fost parțial îngropate.

Groapa săpată superficial, resturile hainelor și trupurile parțial vizibile au fost detaliile care au șocat în primele imagini ce au făcut înconjurul lumii imediat după retragerea trupelor rusești din nordul Kievului.

Eight more Russians are accused of crimes in #Ukraine



Criminal cases have been initiated against five servicemen of the #Russian army and three mercenaries of the PMC Wagner, who are accused of torturing and killing civilians during the Russian occupation in the #Kyiv region. pic.twitter.com/QgraBN6Kea