Se sărbătoreşte în ultima zi de joi a lui noiembrie.

Peste 50 de milioane de americani au călătorit spre casă şi prieteni, pentru a se bucura de o masă delicioasă în familie şi a participa la petrecerile publice.

Curcanul, piureul cu sos de merişoare, plăcinta cu dovleac sau homarul se pun pe masă de Ziua Recunoştinţei. Totul costă cu peste 10% mai mult decât anul trecut, potrivit unei estimări a unei agenţii americane în domeniu.

Sărbătoare a fost şi la baza americană din Coreea de Sud, unde cei 28.000 de militari au avut parte de un meniu festiv.

După restricţiile din pandemie, în acest an are loc şi celebra paradă de la New York, cu zeci de baloane uriaşe şi cu trupe muzicale.

