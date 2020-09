Ziua Mondial a Inimii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

România este pe unul din principalele locuri din UE ca mortalitate și morbiditate în aceste boli cardiovasculare. Măsurile ating două direcții prevenția care este cea mai simplă, dar cel mai greu de înțeles - alimentația, sedentarismul, obezitatea, și tratamentul care s-a îmbunătățit mult, spune medicul.

Medicul atrage atenția că românii sunt mai afectați de aceste boli din cauza faptului că noi nu avem o alimentație mediteraneeana, sănătoasă.

Avem niște obiceiuri nesănătoase, nu avem neapărat cultura mișcării și a educației fizice, la fel cum obezitatea este o problemă în România, dar este o problemă peste tot, la fel și diabetul. Un rol important in prevenția acestor boli revine medicului de familie, a mai adăugat profesorul universitar Vlad Anton Iliescu, medic primar chirurgie vasculară.

Soluția în cazul unor astfel de boli sunt echilibrul și moderația alimentară, de asemenea mișcarea, scăderea fumatului, sau renunțarea definitivă, controalele regulate la medic, a recomandat medicul.

La nivel mondial, anual se înregistrează 17,3 milioane de decese, iar acest număr este în continuă creştere. Până în 2030, dacă nu se vor adopta măsuri imediate, se aşteaptă că 23 de milioane de oameni să moară an de an, din cauza afecțiunilor cardiovasculare, la asta contribuie în plus dezvoltarea rețelei medicale.

În fiecare an, 29 septembrie marchează Ziua Mondială a Inimii, eveniment organizat la nivel internaţional de World Heart Organization şi care doreşte să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a populaţiei globului asupra factorilor de risc ce duc la apariţia bolilor cardiovasculare şi să determine treptat o schimbare în atitudinea oamenilor faţă de problema adoptării unui stil de viaţă sănătos.

În România, evenimentul este organizat de către Fundaţia Română a Inimii în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, deoarece, începând cu anul 2005, aceasta din urmă este membră cu drepturi depline a World Heart Federation.

