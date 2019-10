Guvernul Dăncilă, în fața moțiunii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Optimismul e împărtășit de ambele tabere. Cei de la PSD sunt încurajați de întoarcerea în partid a doi colegi care plecaseră la ProRomânia. Însă aceștia nu semnaseră moțiunea.

Adversarii cabinetului își fac deja planuri pentru ce va fi după căderea guvernului, în timp ce Viorica Dăncilă e cu gândul la remanierea echipei.

Votul asupra moțiunii de cenzură este programat în cursul acestei dimineți.

Documentul a fost semnat de 237 de parlamentari, iar guvernul poate fi demis cu 233 de voturi.

Ludovic Orban a declarat că moțiunea de cenzură va avea câștigă de cauză în proporție de 100%, iar Guvernul Dăncilă va pleca de la putere. Președintele PNL a adăugat că toți liberalii vor fi prezenți în plenul reunit și vor vota moțiunea la vedere.

„În mâna fiecărui parlamentar care are o urmă de conștiință stă o singură decizie, trebuie oprit PSD să mai facă rău României. Am început ziua cu reuniunea grupurilor parlamentare ale PNL. Vă comunic că toți parlamentarii PNL sunt prezenți și toți vor vota la vedere moțiunea de cenzură. De asemenea, am luat legătura cu toții liderii grupurilor parlamentari, iar situația privind mobilizarea la votul moțiunii de cenzură e foarte clară. Moțiunea de cenzură va trece și va avea câștig de cauză în proporție de 100%. Astăzi peste 233 de parlamentari vor vota moțiunea și Guvernul Dăncilă va pleca de la putere”, a afirmat Ludovic Orban, joi, la Parlament, la finalul ședinței grupurilor parlamentarilor PNL.

Florin Iordache a declarat că vor fi 220 de voturi la moțiunea de cenzură și aceasta nu va trece.Vicepreședintele Camerei Deputaților a precizat că nu contează dacă vor fi sau nu parlamentari din PSD care vor vota.

„220 de voturi vor fi la moțiune”, a afirmat Florin Iordache, joi, Parlament.

Întrebat dacă vor fi trădători din PSD care vor vota la moțiune, deputatul social-democrat a răspuns: „Nu contează. 220 de voturi și moțiunea nu va trece”.

ŞTIRILE ZILEI