ACTUALIZARE 10.54 Florian Bodog a anunțat că a luat decizia personală să nu își depună candidatura pentru Ministerul Sănătății.

ACTUALIZARE 10.53 Ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat că nu va mai rămâne în viitorul guvern.



"Am şi anunţat că nu mai rămân. Nu mi-am dat demisia, dar am anunţat că nu doresc să mai continui", a spus Petrea înaintea şedinţei.

ACTUALIZARE 10.45 "Împreună cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile făcute pentru viitorii miniștri. În cadrul Comitetului Executiv Național acești oameni vor fi supuși unui vot în cadrul partidului. Nu pot să vă dau lista acum, după CEx. Ceea ce pot să vă spun este că sunt și nume noi, dar sunt și miniștri din vechiul guvern", a subliniat premierul desemnat, Viorica Dăncilă.

"O să merg la reuniunea ALDE, este foarte strâns timpul și cred că trebuie să le acord timp mult mai mult de discuții colegilor noștri din coaliția de guvernare", a precizat Dăncilă, în contextul în care la ora 10.00 ar fi trebuit să participe la o ședință a acestei formațiuni.

ACTUALIZARE 10.42 Ionuț Mișa, despre care există informații că ar rămâne la Finanțe, a sosit la sediul PSD. Acolo a sosit și Ecaterina Andronescu, al cărei nume a fost vehiculat pentru portofoliul Educației.

ACTUALIZARE 10.37 George Ivașcu, al cărui nume a fost vehiculat pentru portofoliul de la Cultură, a sosit la sediul PSD.

ACTUALIZARE 10.30 Liviu Dragnea, președintele PSD: "Au fost consultări cu președinții organizațiilor județene, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dăncilă. S-ar putea sa fie 2 - 3 domenii unde sa fie mai multe opțiuni și se va tranșa prin vot. Dar la fiecare propunere va fi vot nominal. (...) Domnul Paul Stănescu a anunțat ce va face - în cazul în care instanța va decide redeschiderea dosarului, nu știu exact, mi-a zis că-și prezintă demisia".

ACTUALIZARE 10.25 "Ne-am dori să susținem pentru portofoliile Cultură, Educație și Sănătate", a declarat Gabriela Firea la sosirea la sediul PSD.

"Am avut, trebuie să recunosc, o relație profesională bună și constructivă cu domnul ministru Bodog și nu am ce să-i reproșez, cel puțin prin modul cum a tratat cele 19 spitale care sunt în subordinea Primăriei Capitalei, dar noi ne-am dori foarte mult ca doamna Rodica Nassar, care este președintele PSD sector 2, să ocupe această poziție, prin urmare o vom și propune. Sperăm doar să nu se retragă doamna Nassar", a precizat ea.

ACTUALIZARE 09.25 Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a anunţat într-o conferinţă de presă că se retrage din guvern, transmite Agerpres. El s-a consultat cu președintele PSD, Liviu Dragnea.

''Preşedinţi de federaţii mi-au arătat susţinerea în acest an de când sunt ministru, au strâns şi semnături, dar le-am spus că nu vreau semnături ca să rămân. Nu mi-a trecut niciun moment prin gând să duc aceste semnături la partid, pentru că nu voi alerga niciodată după funcţie. De două-trei luni am zis că voi face un pas în lateral, iar acum vă anunţ că mă voi retrage din funcţia de ministru. (...) M-am consultat în această decizie şi cu dl. preşedinte Dragnea, pentru că trebuie asumate anumite responsabilităţi, şi vă spun că nu e un minister uşor, am depus mult efort aici'', a declarat Dunca.

De la ora 10.00, premierul desemnat Viorica Dăncilă trebuia să participe la şedinţa Biroului Politic Central al ALDE. Întâlnirea nu s-a concretizat, a transmis Marius Vulpe, jurnalist Știrile TVR.



"Am invitat-o pe doamna Dăncilă pentru a se face cunoscută conducerii ALDE şi colegilor din grupurile parlamentare de la Senat şi Cameră. E un gest firesc şi al premierului care vrea să îi cunoască pe colegi şi al colegilor care au curiozitatea să discute cu domnia sa", explicase joi preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

El a anunţat că formaţiunea îşi păstrează portofoliile.

ACTUALIZARE Rovana Plumb are șanse maxime să devină vicepremier fără portofoliu. La Transporturi, favorit pare deputatul PSD Sorin Bota, dar nu e cu totul exclus să revină Răzvan Cuc. În fruntea Educației s-ar putea întoarce Ecaterina Andronescu, iar Sănătatea i-ar putea reveni Rodicăi Nassar. Noul ministru al Culturii ar putea fi actorul George Ivașcu.

Lista actualilor miniștri din cabinetul condus de premierul interimar Mihai Fifor

1. Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene - Paul Stănescu

2. Viceprim-ministru, ministrul Mediului - Grațiela Leocadia Gavrilescu (ALDE)

3. Viceprim-ministru - Ion - Marcel Ciolacu

4. Ministrul Afacerilor interne - Carmen Daniela Dan

5. Ministrul Afacerilor externe - Teodor - Viorel Meleşcanu (ALDE)

6. Ministrul Apărării naționale - Mihai - Viorel Fifor

7. Ministrul Finanţelor publice - Ionuţ Mişa

8. Ministrul Justiţiei - Tudorel Toader

9. Ministrul Agriculturii și dezvoltării rurale - Petre Daea

10. Ministrul Educaţiei naționale - Liviu - Marian Pop

11. Ministrul Muncii și justiției sociale - Lia - Olguța Vasilescu

12. Ministrul Economiei - Gheorghe Șimon

13. Ministrul Energiei - Toma - Florin Petcu (ALDE)

14. Ministrul Transporturilor - Felix Stroe

15. Ministrul pentru Mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat - Ilan Laufer

16. Ministrul Sănătății - Florian - Dorel Bodog

17. Ministrul Culturii și identității naționale - Lucian Romaşcanu

18. Ministrul Apelor şi pădurilor - Adriana - Doina Pană

19. Ministrul Cercetării și inovării - Puiu Lucian Georgescu

20. Ministrul Comunicațiilor și societății informaționale - Lucian Şova

21. Ministrul Tineretului și sportului - Marius - Alexandru Dunca

22. Ministrul Turismului - Mircea - Titus Dobre

23. Ministrul pentru Românii de pretutindeni - Andreea Păstîrnac

24. Ministrul Consultării publice și dialogului social - Gabriel Petrea

25. Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul - Viorel Ilie (ALDE)

26. Ministrul delegat pentru fonduri europene - Marius Nica

27. Ministrul delegat pentru afaceri europene - Victor Negrescu.

La începutul săptămânii, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că organizaţiile sau grupurile de organizaţii vor face propuneri pentru viitorul guvern. Propunerile sunt centralizate şi votate în CExN.



"Dacă vor fi mai multe propuneri pe un minister, CExN va analiza cu multă seriozitate şi cu multă atenţie care este cea mai bună propunere, pentru că, dincolo de reprezentarea politică, care este importantă, cel mai important lucru este ca orice membru al cabinetului să fie bine pregătit şi să îşi aducă contribuţia lui la îndeplinirea unui program de guvernare bun", sublinia Dragnea.



Întrebat dacă membrii PSD care sunt cercetaţi penal mai pot face parte din viitorul guvern, Dragnea a spus: "Da".

Ultimul intrat în atenția DNA, vicepremierul Paul Stănescu, a anunțat ieri că se va retrage dacă va fi inculpat într-un dosar penal.

De asemenea, întrebat de ce nu se vor respecta criteriile de integritate pe care le dorea Mihai Tudose în privinţa miniştrilor, Liviu Dragnea a arătat că guvernul nu va fi făcut de "alte instituţii".

Pe 29 ianuarie va fi dat votul de învestitură pentru guvernul Viorica Dăncilă.

