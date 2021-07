Ziua liberă pentru vaccinare anti-COVID a intrat în vigoare

Ziua liberă pentru vaccinare anti-COVID, iniţiativă a deputaţilor USR PLUS Radu Molnar şi Oana Ţoiu, a intrat în vigoare, fiind promulgată şi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat USR PLUS într-un comunicat transmis vineri, amintind că susţine vaccinarea cetăţenilor ca principală măsură de protejare şi stopare a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Vaccinare

”Le suntem recunoscători celor care s-au vaccinat deja şi angajatorilor care au încurajat asta. Dat fiind că, în anul 2021, din cele 15 zile libere naţionale, 8 sunt pe durata weekendului, chiar şi cu ziua liberă de vaccinare, în acest an angajatorii vor avea angajaţii prezenţi constant la muncă mai mult decât în ultimii 4 ani de zile şi intenţia noastră este să devină o măsură de încurajare, fără a implica restricţii sau costuri suplimentare pentru angajatori comparativ cu alţi ani”, a declarat Oana Ţoiu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, citată în comunicat.



Deputatul USR PLUS Radu Molnar a arătat, la rândul său, că, în cazul companiilor mari, acestea au opţiunea de a alege între ziua liberă de vaccinare şi facilitarea alături de DSP a unor centre de vaccinare în unitatea de producţie.



”Suntem alături de părinţii care aleg să îşi vaccineze copiii, pe măsură ce dozele de vaccin vor fi disponibile pe fiecare segment de vârstă, introducând opţiunea de a-i însoţi şi în timpul săptămânii”, a adăugat Radu Molnar.



În anul 2017, din cele 14 zile libere naţionale, 11 au fost în timpul săptămânii, în 2018, 2019 şi 2020 au fost 9, iar în 2021 vor fi 7 din cele 15 prevăzute de lege, precizează USR PLUS.



Legea 221/2021 a intrat în vigoare şi prevede ca persoanele care se vaccinează să beneficieze de: o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, în ziua vaccinării, în cazul angajaţilor; o zi scutire de frecvenţă, în ziua vaccinării, în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor.



De asemenea, pot beneficia de o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, şi unul dintre părinţi în ziua vaccinării copilului cu vârsta de până la 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani.



Ziua liberă trebuie justificată cu adeverinţa de vaccinare şi în cazul însoţirii copiilor şi cu o declaraţie pe proprie răspundere de la celălalt părinte că doar unul dintre părinţi a cerut ziua liberă.



”Iniţiativa a fost coiniţiată de deputaţii Radu Molnar şi Oana Ţoiu şi susţinută de grupul USR PLUS. Guvernul României a transmis un punct de vedere pozitiv şi iniţiativa legislativă a fost adoptată în Camera Deputaţilor, camera decizională, cu susţinerea tuturor grupurilor parlamentare, cu excepţia AUR. Prevederile se aplică doar în cazul vaccinurilor anti-COVID-19, fiind o prevedere bazată pe modificarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru combaterea şi prevenirea pandemiei COVID”, mai arată USR PLUS în comunicat.

