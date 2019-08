Ziua internaţională de comemorare a comerţului cu sclavi şi de abolire a acestuia

Ziua internaţională de comemorare a comerţului cu sclavi şi a abolirii acestuia

Ignorarea sau ascunderea unor evenimente istorice majore constituie un obstacol în calea înţelegerii reciproce, a reconcilierii şi a cooperării între popoare, menţionează UNESCO pe pagina sa dedicată evenimentului, www.unesco.org. UNESCO a decis, prin urmare, să aducă în atenţie subiectul comerţului cu sclavi şi sclavia, care au afectat toate continentele şi au provocat mari frământări ce au modelat societăţile noastre moderne. Această zi comemorativă este un prilej pentru a aprofunda reflecţia asupra consecinţelor contemporane ale acestei tragedii. Este, de asemenea, un prilej de a atrage atenţia asupra tuturor formelor moderne de sclavie şi de exploatare, precum rasismul, discriminarea rasială şi intoleranţa.



Dintre diversele zone în care s-a practicat sclavia, comerţul transatlantic cu sclavi este considerat unul dintre cele mai lungi fenomene (patru secole, secolele XVI-XIX), care a afectat circa 17 milioane de bărbaţi, femei şi copii africani şi a avut ca sursă de legitimare intelectuală dezvoltarea unei adevărate ideologii anti-negri, prin celebrul Cod al negrilor (Code noir sau Black Code).



''Slave Route Project'' a fost lansat încă din 1994, în Ouidah (Benin) şi are trei obiective: să contribuie la o mai bună înţelegere a cauzelor care au condus la diverse forme de exploatare, a problemelor şi consecinţelor practicării sclaviei în lume (Africa, Europa, America, Caraibe, Oceanul Indian, Orientul Mijlociu şi Asia); să evidenţieze transformările globale şi interacţiunile culturale care au rezultat din acest fenomen şi să contribuie la formarea unei culturi a păcii prin promovarea reflecţiei asupra pluralismului cultural şi a dialogului intercultural.



În 2019, se marchează şi a 25-a aniversare a proiectului ''Slave Route Project: Resistance, Liberty, Heritage'', prin care s-a dorit colaborarea, pentru un sfert de secol, cu guverne, universităţi, media şi organizaţii ale societăţii civile, în vederea combaterii uitării sau negării trecutului, care este foarte bine documentat de arhivele scrise sau mărturiile orale, potrivit https://en.unesco.org.



Ziua internaţională de comemorare a comerţului cu sclavi şi a abolirii acestuia a fost instituită de UNESCO, în cadrul celei de-a 29-a sesiuni a Conferinţei Generale, de la Paris, din noiembrie 1997, prin Rezoluţia 29/C/40. S-a ales data de 23 august, pentru că în noaptea de 22 spre 23 august 1791, în Santo Domingo, care, la vremea aceea cuprindea Haiti şi Republica Dominicană, a avut loc insurecţia care a condus la eliminarea comerţului transatlantic cu sclavi. În plus, această dată aduce un omagiu rezistenţei istorice care a condus la crearea primului stat independent al negrilor, Republica Haiti.



Având scopul general de a înscrie tragedia comerţului cu sclavi în memoria tuturor popoarelor, Rezoluţia ONU invită statele membre să mobilizeze ansamblul comunităţilor educative, ştiinţifice, artistice şi culturale, precum şi tineretul şi societatea civilă.



Alături de Ziua internaţională de comemorare a comerţului cu sclavi şi a abolirii acestuia se mai sărbătoreşte, la 25 martie, şi Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi, proclamată de ONU, la 17 decembrie 2007, prin Rezoluţia A/RES/62/122.



La 25 martie 2015, ONU a inaugurat, la sediul din New York, monumentul "Ark of Return" ("Arcul întoarcerii"), dedicat memoriei victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi.

