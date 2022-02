Ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Vladimir Putin: Am decis să lansăm o acțiune militară specială. Operațiunea are ca țintă protejarea populației. Joe Biden: Poporul Ucrainei, victima unui atac neprovocat și nejustificat

Breaking news

ACTUALIZARE 06.31 "E prea târziu, dragi colegi, să mai vorbim de dezescaladare, prea târziu. Președintele Rusiei a declarat război", a subliniat în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite ambasadorul Ucrainei, Sergiy Kyslytsya.

See the moment Ukraine's U.N. ambassador learned that Russia had invaded his country — and immediately called into question whether Putin's nation should be allowed to remain in an entity meant for "peace-loving states." https://t.co/yn2tc4WLsT pic.twitter.com/DaGfrI8sL6 — CBS News (@CBSNews) February 24, 2022

ACTUALIZARE 06.18 Locurile unde au fost auzite explozii: Kiev, Harkov - al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odesa, Zaporizhzhia.

ACTUALIZARE 06.16 Interfax transmite că trupele ruse sunt debarcate în Mariupol și Odesa.

ACTUALIZARE 06.09 Un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a confirmat că invazia a început cu lovituri de rachete asupra Kievului.

Potrivit lui Gerashchenko, centrele de control, cum ar fi aerodromurile și cartierele generale militare, sunt lovite de bombardamente la Kiev și la Harkov. A fost deschis foc de artilerie de-a lungul graniței.

ACTUALIZARE 06.01 Președintele Klaus Iohannis condamnă agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. "Va fi întâmpinată cu cea mai puternică reacție de către comunitatea internațională, cu consecințe masive și costuri dintre cele mai severe", a transmis șeful statului.

ACTUALIZARE 06.00 Ministerul de Interne al Ucrainei confirmă că Kievul este atacat cu rachete de croazieră și balistice.

ACTUALIZARE 05.53 Aeroportul din Bila Tserkva, aflat la aproximativ 100 de km sud de Kiev, este bombardat. Se semnalează bombardamente și la Dnipro.

ACTUALIZARE 05.34 Președintele Statelor Unite, Joe Biden, condamnă atacul "neprovocat" și "nejustificat" al Rusiei asupra Ucrainei.

"Rugăciunile lumii întregi se îndreaptă către poporul Ucrainei în această seară, deoarece suferă un atac neprovocat și nejustificat din partea forțelor militare ruse. Președintele Putin a ales un război premeditat, care va aduce o pierdere catastrofală de vieți omenești și suferință umană. Doar Rusia este responsabilă pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce acest atac, iar Statele Unite și Aliații și partenerii săi vor răspunde într-un mod unit și decisiv. Lumea va trage Rusia la răspundere", a declarat Biden, potrivit unui document transmis de Casa Albă.

Biden monitorizează situația și se va întâlni cu liderii G7. Noi consecințe pentru Rusia vor fi anunțate cel mai probabil în această seară.

"Jill și cu mine ne rugăm pentru poporul ucrainean", se arată în finalul declarației.

ACTUALIZARE 05.2o Echipa CNN raportează explozii și la Harkov, al doilea oraș al Ucrainei, situat în nord-est.

ACTUALIZARE 05.11 Potrivit echipei CNN, se aud explozii lângă Kiev.

Two booms heard from my apartment on Khreshatyk, Kyiv in the past 3 minutes — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 24, 2022

Sunt rapoarte și despre 3 explozii în zona Kramatorsk. Corespondentul BBC pentru Europa de Est, Sarah Rainsford, confirmă.

Big bang in Kramatorsk just now — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 24, 2022

ACTUALIZARE 05.03 Vladimir Putin: - Ciocnirile dintre forțele ucrainene și rusești sunt inevitabile și doar o chestiune de timp.

- Extinderea NATO și folosirea teritoriului Ucrainei sunt inacceptabile.

- Operațiunea militară rusă are drept țintă protejarea populației. Circumstanțele cer o acțiune decisivă din partea Rusiei.

Putin a avertizat că întreaga responsabilitate pentru vărsarea de sânge va fi pe conștiința guvernului ucrainean și s-a declarat încrezător că militarii ruși își vor îndeplini datoria.

ACTUALIZARE 05.00 Vladimir Putin cere armatei Ucrainei să depună armele.

"Planurile noastre nu sunt să ocupăm Ucraina, nu plănuim să ne impunem nimănui", a declarat Putin.

El a precizat că trupele vor acționa în Donbas, zona din estul Ucrainei în care se află și republicile auto-proclamate independente și recunoscute ca atare de Moscova luni - Donețk și Lugansk.

ACTUALIZARE 04.50 Putin se adresează națiunii și anunță o acțiune militară împotriva Ucrainei.

Președintele Rusiei autorizează o operațiune specială în Donbas.

"Am luat decizia de a desfășura o operațiune militară specială cu scopul de a proteja oamenii care de 8 ani suferă persecuții și de pe urma genocidului aplicat de regimul de la Kiev. Vom avea drept obiectiv demilitarizarea și denazificarea Ucrainei", a declarat Putin.

ACTUALIZARE 04.39 Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres: Dacă într-adevăr o operațiune este pregătită, am un singur lucru de spus: Vă rog din toată inima, domnule președinte Putin, opriți-vă trupele de la a ataca Ucraina. Dați păcii o șansă! Prea mulți oameni au murit deja.

Reprezentantul Albaniei, Ferit Hoxha: Este o nebunie fără sens. Este o confruntare între Rusia și dreptul internațional.

ACTUALIZARE 04.30 Consiliul de securitate al Națiunilor Unite s-a întrunit de urgență pentru a discuta despre situația din Ucraina.

Reprezentantul Rusiei, Vasily Nebenzya, le-a declarat reporterilor: "Încep să-mi placă întâlnirile nocturne".

ACTUALIZARE 04.08 Într-un efort de construire a pretextului necesar unei invazii, separatiștii acuză din nou forțele ucrainene că ar bombarda Donețkul, într-o zonă controlată de fapt de pro-ruși. Media de stat ruse preiau, ca de obicei, mesajul separatiștilor.

Potrivit unor surse preluate de presă, se aud explozii și la Mariupol.

ACTUALIZARE 04.07 Aeronavele civile au interdicție de a intra în spațiul aerian al Ucrainei. Spațiul aerian al Ucrainei este închis.

Per NOTAM, flights by civil aircraft are now restricted inside Ukraine. pic.twitter.com/vJf6MCWXks — Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022

ACTUALIZARE 03.43 Uniunea Europeană sancţionează 23 de personalităţi, 351 de parlamentari şi trei bănci din Rusia.

ACTUALIZARE 03.22 Departamentul american de stat avertizează în privința campaniilor de dezinformare ale Kremlinului și subliniază din nou că nu există dovezi care să sprijine ipoteza unui genocid sau pe cea a unor atacuri care ar fi fost săvârșite de forțe ucrainene în Donețk și Lugansk.

Beware of the following Kremlin disinformation campaigns seeking to justify military action - no evidence supports any of these false claims.

: Ukraine is NOT committing genocide

: Ukraine is NOT attacking Donetsk or Luhansk

: Ukraine is NOT conducting terrorist attacks — Ned Price (@StateDeptSpox) February 24, 2022

ACTUALIZARE 03.19 Convoaie militare ruse de-a lungul graniței de nord-est cu Ucraina au fost observate de jurnalistul CNN Frederik Pleitgen. Vehiculele au numerele întoarse.

ACTUALIZARE 03.16 Trafic intens pe drumurile din Rusia de-a lungul graniței cu Ucraina, arată datele culese de o aplicație de specialitate, instalată pe telefoanele din Federația Rusă. Internauții fac comparație cu o zi obișnuită.

Fun to check the traffic situation on Russian roads near the border. Yandex lets you see it from phones with Yandex Maps (basically every phone in Russia), showing heavy traffic right at the border. You can look at the typical situation by day/time. https://t.co/EKmnftJ5Xj pic.twitter.com/2iUMAU14sh — Aric Toler (@AricToler) February 24, 2022

ACTUALIZARE 03.05 Secretarul de stat Antony Blinken preconizează că invazia la scară mare a Ucrainei va avea loc înainte de încheierea nopții.

ACTUALIZARE 02.56 Pe lângă aeroporturile din Harkov și Dnipro, a fost închis și aeroportul Zaporizhzhia. Pistele sunt blocate în cazul unui posibil atac, relatează Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 02.44 Rusia a emis un avertisment privind închiderea spațiului aerian pentru zborurile civile la nord-estul Ucrainei valabil până pe 18 mai, notează CNN.

ACTUALIZARE 02.35 O invazie la scară mare a Ucrainei de către Rusia este iminentă, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John F. Kirby.

"Pot ataca oricând, cu o forță militară semnificativă", a spus Kirby.

ACTUALIZARE 02.25 Secretarul de stat american spune că Rusia pune la punct ultimele detalii pentru o invazie la scară mare.

Antony Blinken a declarat că a fost cu siguranță detectată prezența forțelor rusești în Ucraina, transmite CNN.

Declarația a fost făcută pentru ABC News. "Tot ce am văzut în ultimele 24 până la 48 de ore arată că Rusia pune la punct ultimele detalii pentru ca forțele sale să fie gata pentru o invazie de-a lungul graniței cu Ucraina - la nord, la est, la sud", a spus Blinken.

ACTUALIZARE 02.15 Site-ul Cabinetului ucrainean de miniștri a fost spart. Paginile mai multor ministere afișează mesaje de inaccesibilitate.

Another cyber attack hits Ukrainian government websites.



The websites of the Cabinet of Ministers, foreign and agricultural ministries, the Security Service are down. pic.twitter.com/g6qXyK2x5j — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2022

ACTUALIZARE 01.59 Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va avea o sesiune de urgență pe tema Ucrainei miercuri noapte, transmite AFP, citând surse diplomatice.

Reuniunea va avea loc la 0ra 04.30, în această noapte.

Ședința poate fi urmărită AICI.

ACTUALIZARE 01.29 Bombardamentele s-au intensificat în est, transmite un jurnalist Reuters, care confirmă că un convoi cu 9 tancuri s-a îndreptat spre Donețk.

ACTUALIZARE 01.20 Palatul Elysee anunță că Emmanuel Macron a avut o convorbire telefonică cu Volodimir Zelensky, pe care l-a asigurat de sprijinul Franței și de atașamentul pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. El a salutat sângele rece de care a dat dovadă președintele Ucrainei.

ACTUALIZARE 01.15 Jurnalistul Luke Harding, The Guardian, transmite din Kiev: "Stare de spirit sumbră, prietenii se sună unii pe alții, orașul încă este treaz și bea ceai. Zvonul - de la oficiali, contacte străine, jurnaliști - este că acțiunea Rusiei va începe la ora locală 04.00. Ucraina se încurajează, glumește, se îmbrățișează, iubește. Așteptăm".

ACTUALIZARE 01.12 Rusia a închis spațiul aerian pentru aviația civilă de-a lungul graniței de nord-est cu Ucraina.

ACTUALIZARE 00.56 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, face un apel televizat în limba rusă, către poporul rus - către artiști, actori, jurnaliști și societatea civilă - să îl împiedice pe Putin să lanseze un război.

Zelensky menționează că a încercat să îl sune pe Putin, dar acesta nu i-a răspuns.

Potrivit lui Zelensky, Rusia a aprobat ofensiva împotriva Ucrainei.

"Astăzi am inițiat o conversație telefonică cu președintele federației Ruse. Liniște. Deși ar trebui să fie liniște în Donbas", a declarat Zelensky.

ACTUALIZARE 00.50 Șeful diplomației europene, Josep Borrell, transmite că solicitarea de asistență adresată Moscovei de liderii separatiști din Donețk și Lugansk "anunță încă un pas foarte periculos împotriva suveranității Ucrainei, care supune riscului mii de vieți".

"Uniunea Europeană îndeamnă ferm Rusia să se abțină de la orice acțiuni care tensionează situația", a scris Înaltul reprezentant pentru Afaceri externe.

ACTUALIZARE 00.43 Noi imagini surprinse miercuri prin satelit arată dislocări de forțe rusești la granița cu Ucraina, în zona Belgorod.

Potrivit Maxar Technologies, mișcările s-au petrecut la 16 km de granița cu Ucraina și la mai puțin de 80 de km de Harkov.

ACTUALIZARE 00.24 Aeroporturile din Harkov și Dnipro au fost închise.

ACTUALIZARE 00.20 Primarul Kievului, Vitaly Klitschko, a declarat stare de urgență pentru capitala Ucrainei. Într-un mesaj postat pe canalul său oficial Telegram și citat de CNN, el a anunțat că a fost înființat un cartier general operațional pentru a coordona acțiunile puterii executive, ale comandamentului militar și ale agențiilor de aplicare a legii.

Acțiunile pot include, dacă este necesar, introducerea unui regim special de intrare și ieșire și restricția de circulație a vehiculelor.

Klitschko a spus că măsurile vor include, de asemenea, "întărirea protecției ordinii publice și a facilităților care asigură viața orașului", interzicerea evenimentelor și protestelor în masă, interdicția privind producția și distribuirea de materiale informative care ar putea destabiliza situația.

ACTUALIZARE 00.15 Ministrul Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, a transmis că Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în urma apelului adresat Rusiei de liderii separatiști din Donețk și Lugansk.

Cererea de intervenție adresată de separatiști Rusiei reprezintă o escaladare suplimentară a situației de securitate, subliniază oficialul de la Kiev.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

ACTUALIZARE 00.12 Conexiunile de date sunt întrerupte în Donețk. Nu pot fi accesate conturi de social media, nu se pot trimite mesaje.

ACTUALIZARE 00.01 O coloană de blindate a fost filmată în zona Donețk, transmite agenția Anadolu.

Russian military tanks seen in separatist-held Donetsk region of eastern Ukraine pic.twitter.com/OPLq6zi6z6 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 23, 2022

Un alt convoi cu vehicule militare rusești a fost văzut în apropierea așezării Kuibysheva, regiunea Rostov din Rusia, în timp ce înainta spre granița cu regiunea Donbas din Ucraina.

The convoy with the Russian military vehicles was seen near the Kuibyshevo settlement in the Rostov region of Russia while advancing towards the border with the Donbas region of Ukraine pic.twitter.com/OJzSYK02YR — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 23, 2022

ACTUALIZARE 00.00 Ucraina a intrat în stare de urgență.

ACTUALIZARE 23.57 Internauții constată că scrisoarea trimisă de liderii republicilor separatiste a căror independență a fost recunoscută de Moscova și prin care i se cere ajutor lui Putin are data de marți, 22 februarie 2022, și nu pe cea de miercuri, când au fost date publicității de Kremlin.

ACTUALIZARE 23.10 Pentagonul crede că "forțe adiționale rusești" sunt în mișcare și intră în regiunile Donețk și Lugansk, a confirmat purtătorul de cuvânt John Kirby.

Pentagonul nu a putut confirma detalii privind numărul trupelor care s-au mutat în aceste două regiuni, "care sunt formațiunile, care sunt capabilitățile". Pentagonul crede însă că trupele rusești se deplasează.

"Nu putem confirma cu o mare specificitate numerele și care sunt formațiunile, care sunt capabilitățile, dar cu siguranță credem că asta se întâmplă", a declarat John Kirby.

ACTUALIZARE 23.00 Liderii celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei i-au cerut Rusiei ajutorul pentru a contracara "agresiunile" armatei ucrainene, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax.

Mulți experți presupun că aceste cereri pot fi pretextul final pentru lansarea unui atac.

Liderii regiunilor separatiste Donețk și Lugansk au cerut ajutor de la Putin pentru "respingerea agresiunii din partea Forțelor Armate ale Ucrainei, pentru a evita victimele civile și a preveni o catastrofă umanitară" în Donbas, arată documentele date publicității de Kremlin.

Not good. Donetsk and Luhansk puppet leaders have sent requests to Putin "to assist in repelling aggression from the Armed Forces of Ukraine in order to avoid civilian casualties and prevent a humanitarian catastrophe" in the Donbas. Photos from the Kremlin via TASS news agency. pic.twitter.com/s35kYgYBcE — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 23, 2022

ACTUALIZARE 22.49 Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a refuzat să dea alte detalii despre mișcările de trupe rusești.

"Forțele rusești sunt gata de atac dacă primesc acest ordin", a confirmat miercuri seară un oficial de la Pentagon.

De la Casa Albă, Jen Psaki a arătat că sancțiunile anunțate de Statele Unite au drept țintă și persoane care au mai fost în atenția unor asemenea restricții. De data aceasta, sancțiunile se extind și la membrii familiilor lor.

În plus, Statele Unite au impus miercuri sancțiuni și pentru compania responsabilă de construirea gazoductului Nord Stream 2.

ACTUALIZARE 22.49 Miercuri seară, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, a subliniat că o uzină chimică din Crimeea a fost evacuată, ceea ce poate fi interpretat drept un semn pentru o altă înscenare a Rusiei.

Serviciile de informații de la Kiev au dat un comunicat în care au transmis că Ucraina nu a plănuit și nu plănuiește un act de sabotaj la uzina Armyansk.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

