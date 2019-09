Ziua Curățeniei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În fiecare an, între 5 și 12 milioane de tone de plastic ajung în oceane. Noroc că sunt și oameni care pun suflet pentru planeta asta. Și nu sunt puțini. Anul trecut, de exemplu, 11 milioane de voluntari din 158 de țări au strâns 88.500 de tone de deșeuri.

Și pentru că e septembrie, vorbim de campania "Let's do it, Romania", acțiunea de curățenie națională. 26 de județe din România se alătură celor peste 100 de țări care fac curățenie în aceeași zi în lume, mai exact sâmbătă, pe 21.

Anamaria Hâncu, reprezentant "Let's Do It, Romania!, a dat mai multe detalii în emisiunea Ca'n viață.

