Ziua Curăţeniei Generale în România. Oameni din toate judeţele s-au mobilizat și au ieșit pentru a strânge gunoaiele aruncate la întâmplare. Aproape 15.000 de voluntari, înscriși în programul Let's Do It Romania

ACTUALIZARE Misiunea celor aproape 600 de voluntari care s-au mobilizat în cartierul Giulești, din Capitală, s-a încheiat. Este un proiect organizat de Let's Do It Romania.

”Am găsit tot ce este posibil, de la haine, telefon vechi cu disc, am găsit manechine pentru haine, am găsit obiecte sanitare foarte multe, din păcate. Aruncă molozul după construcții, din câte am observat, foarte mult plastic, foarte multă sticlă. Inclusiv toalete, am găsit trei toalete până acum”, a spus o voluntară.

”Am găsit și pamperși, și scaune și nici nu știu ce sunt, material de-astea de construcții. Cred că așa suntem obișnuiți până la urmă, din păcate”, a spus o voluntară.

Ana Maria Hîncu, cofondator Let's Do It Romania: Anul acesta avem acțiuni în desfășurare în fiecare județ din România. Înscriși pe site-ul nostru sunt aproximativ 15.000 de voluntari. Din păcate, sunt foarte multe deșeuri, deci au avut ce face, au avut ce strânge și acțiunea se întâmplă în paralel cu 150 de țări din lume, deci e o mișcare amplă și națională și internațională.

Andrei Corlan, comisar general Garda de Mediu: Grada de Mediu, cu ocazia ultimului control desfășurat pe raza sectorului pe care ne aflăm, a aplicat o amendă de 100.000 de lei. Ceea ce vedem abandonat în această zonă reprezintă zeci de ani de lipsă de educație ecologică.

ACTUALIZARE În București, aproximativ 600 de voluntari s-au mobilizat în zona cartierului Giulești. Sunt prezenți atât copii, cât și părinții lor și sunt oameni veniți cu un singur scop - să strângă gunoiul pe care alții l-au lăsat în urmă.

E un eveniment care se întâmplă în fiecare an, care adună mii de voluntari la nivel național. Ziua Curățeniei Naționale are loc în toate județele. Din cauza vremii nefavorabile din unele județe, această acțiune se va muta pe weekendul viitor în zonele afectate.

Ziua Curățeniei Naționale a început în 2010, dar a făcut o pauză în anii în care a fost pandemia. Acțiunea a ajuns la a 11-a ediție. Până acum, 2.200 de mii de voluntari au participat și s-au strâns peste 22.700 de tone de gunoi.

Nu este un eveniment doar la nivel național. Mobilizarea se întâmplă în aproximativ 160 de țări simultan.

