Ziua bomboanelor de ciocolată şi a jocurilor de cărţi

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua bomboanelor de ciocolată

Sărbătorită în Statele Unite ale Americii, ziua bomboanelor de ciocolată (#ChocolateCandyDay) le oferă iubitorilor de ciocolată încă o oportunitate pentru a-şi serba desertul preferat.

Pe scurt, istoria ciocolatei a început în America Centrală, în perioada 1500 - 300 î.Hr., când indienii olmeci cultivau arborii de cacao, conform dovezilor arheologice.

Din secolul XVI boabele de cacao au ajuns şi în Europa, fiind aduse de conchistadorii spanioli. Fiertura pe baza acestor boabe li s-a părut spaniolilor mult prea amară, aşa că au început să adauge zahăr din trestie, dar şi vanilie.

Primul local dedicat consumului de ciocolată se deschide însă în Anglia în 1657, iar în 1765 apare şi prima companie americană specializată în producţia de ciocolată: Baker's Chocolate.

În 1828, inventatorul şi chimistul olandez Coenraad Johannes Van Houten a descoperit o metodă prin care să producă ciocolată în formă solidă şi nu lichidă, deschizând drumul pentru diversificarea sortimentelor şi preparatelor din ciocolată. Batonul de ciocolată a fost produs pentru prima oară de ciocolatierul englez J.S. Fry & Sons în jurul anului 1830, iar în 1868, furnizorul regal de ciocolată al reginei Victoria, Cadbury, a început să vândă şi publicului larg cutii cu bomboane de ciocolată. Ciocolata cu lapte a apărut în jurul anului 1875, în Elveţia, fiind produsă de tânăra companie Nestlé, ce avea să se impună drept cel mai mare producător de ciocolată din lume.

Deşi în cursul anului sunt sărbătorite şi Ziua Internaţională a Ciocolatei dar şi Ziua Mondială a Ciocolatei, această zi, care cade între Crăciun şi Anul Nou, este rezervată bomboanelor de ciocolată.

Ziua jocurilor de cărţi

Fie că este vorba de poker, de whist, de solitaire sau chiar de macao sau şeptică, această zi este dedicată şi jocurilor de cărţi (#CardPlayingDay).

Jocurile de cărţi ar fi originare din China, de unde au ajuns mai întâi în India şi în Persia şi apoi s-au răspândit pretutindeni în lume. Jocurile de cărţi au ajuns în Europa spre sfârşitul secolului XIV, în special în oraşele mari din epocă, precum Paris sau Florenţa. Între anii 1418 şi 1450, artizani din Augsburg, Nuremberg şi din Ulm au început să tipărească pachete de cărţi de joc, fapt care a permis răspândirea jocurilor de cărţi la nivelul întregii societăţi medievale europene.

În cele din urmă, jocurile de cărţi au pătruns în cultura populară. Conform unor estimări publicate de Columbia University, există cel puţin 6.000 de tipuri de pachete istorice de cărţi de joc, create în peste 50 de ţări.

