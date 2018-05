Zinedine Zidane a anunțat că pleacă de la Real Madrid, echipa cu care a câștigat de trei ori consecutiv trofeul Ligii Campionilor

Zinedine Zidane

''Îmi place mult acest club, dar azi cred că este mai bine pentru mine şi pentru toţi o schimbare şi nu voi continua în sezonul viitor. Madrid mi-a dat totul şi voi încerca să fiu alături de club toată viaţa'', a declarat fostul internaţional francez, care a venit la conferința de presă însoţit de preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez..

Zidane a afirmat că schimbarea este necesară: "Marii jucătorii au nevoie de schimbare".

"Cred că ar fi dificil pentru Real Madrid să câștige în continuare, dacă aș rămâne", a mai spus fostul mare fotbalist.

Antrenorul a adăugat că este obosit.

De altfel, în urmă cu câteva luni, Zidane declara, potrivit The Guardian: “Să fii antrenor este extrem de obositor - cu atât mai mult la un club precum Real Madrid. Când voi simți că nu mai am nimic de oferit, am să plec.”

Florentino Perez a fost luat prin surprindere de hotărârea lui Zidane: ''Pentru mine este o decizie neaşteptată. Este o zi tristă. L-am iubit ca pe nimeni altul, ca jucător şi ca antrenor. A avut un mare impact asupra mea când am aflat ieri de această decizie. Aş fi vrut să-l conving, dar ştiu cum este. Casa asta este familia lui pentru întotdeauna. Nimeni nu este pregătit pentru o ştire ca asta''.

Real Madrid a cucerit sâmbătă seara trofeul Ligii Campionilor pentru a treia oară consecutiv, o premieră în istoria fotbalului. ''Seara asta este un moment istoric. Să câştigi de trei ori la rând. E o nebunie să trăieşti aşa ceva. Chiar dacă am crezut în asta, ne-am gândit la asta când munceam intens. Cu o echipă ca asta, poţi ajunge departe, dar să câştigi de trei ori, e o nebunie. Trebuie să profităm de acest moment, să ne gândim la ce au realizat aceşti jucători împreună'', declara antrenorul după seara magică în care Real Madrid învingea Liverpool în finala Ligii Campionilor.

Zinedine Zidane (Zizou) are 45 de ani și este antrenor la Real Madrid din ianuarie 2016. A câștigat cu echipa de trei ori consecutiv Liga Campionilor, alături de alte șase trofee: campionatul Spaniei în 2017, Supercupa Spaniei tot în 2017, Supercupa Europei în 2016 şi 2017, şi Cupa Mondială a cluburilor, în 2016 și 2017.

Înainte de a antrena Real Madridul, preluase echipa a doua a clubului, în 2014.

Zidane, unul dintre cei mai mari fotbalişti din istorie, a evoluat la Cannes, Bordeaux, Juventus şi Real Madrid. A câştigat Cupa Mondială în 1998 şi Campionatul European în 2000 cu selecționata Franței.

Zidane s-a retras din cariera de fotbalist în 2006.

