Zi neagră pentru aviația României. Opt militari și-au pierdut viața în cele două accidente aviatice. Filmul evenimentelor

Încă nu au fost ridicate epavele celor două aparate de zbor, însă este în plan să fie ridicate mâine și să fie duse într-o bază militară, a transmis Ana Maria Stancu, pentru Telejurnal. Astăzi a venit la fața locului o comisie formată din reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Aeriene și din procurori militari, au cules probe, au făcut măsurători. Toate aparatele de tip MiG 21 Lancer dar și IAR 330 Puma au fost consemnate la sol până când se va afla cauza prăbușirii. Vremea este una dintre cauzele luate în calcul de anchetatori.

-----------------------------------------------------------

Avionul MiG 21 Lancer decolase din baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu la 19.50. Zece minute mai târziu, aparatul de zbor a pierdut legătura radio cu turnul de control și la 20.03 a dispărut de pe radar, între Cogealac și Gura Dobrogei.



Constantin Spînu, purtător de cuvânt al MApN: "Aeronava s-a prăbușit în apropiere de localitatea Cogealac, într-o zonă nelocuită. Ea făcea parte dintr o formație de 2 avioane de acest tip, care executa misiuni de patrulare aeriană deasupra Dobrogei".



Stareța Evghenia Arău, mănăstirea Sf. Ioan Casian: "Tot timpul sunt zboruri de patrulare în zonă. La un moment dat, am auzit un avion trecând foarte aproape de mănăstire, foarte jos. Și m-am gândit, în clipa aceea: De ce o zbura atât de jos? Moment în care cealaltă maică m-a avertizat: Vino să vezi ce flamă mare este pe deal!"

În căutarea avionului a fost trimis un elicopter cu 7 militari la bord. La ora 20.44, și elicopterul a dispărut de pe radar.



Mai mulți militari, jandarmi, medici și polițiști au ajuns în zonă, încercând pe întuneric, pe câmpuri și prin pădurile din zona Gura Dobrogei, să găsească victimele. Misiunea salvatorilor a fost foarte dificilă, din cauza drumurilor greu accesibile. Au găsit, într-un final, epavele. Din păcate, nu era niciun supraviețuitor. Inițial, s-a știut că la bordul elicopterului se aflau 5 militari. Ulterior, s-a aflat că se urcaseră și doi scafandri militari, specializați în misiuni de salvare.

GABRIEL PRECUP, scafandru militar: "Întâmplarea a fost ca cei doi, care au murit ieri din cadrul unității noastre, să ne schimbe pe mine și pe colegul meu. A fost ceva de neimaginat, când am văzut prima dată la știri. Nu ne venea să credem. Am sperat, am mers până acolo, am sperat ca să nu fie ei. Doi băieți extraordinari!"



Deocamdată nu se cunoaște cauza prăbușirii care a dus la pierderea celor opt vieți. Militarii din elicopter care au murit aveau între 27 și 53 de ani. Iar Pilotul MiG-ului prăbușit avea 31 de ani.

Anchete după dubla tragedie aviatică din Dobrogea. Primele ipoteze privind cauza accidentelor: condițiile meteo sau o defecțiune tehnică. Ceremonii militare și religioase în memoria celor opt militari căzuți la datorie

ŞTIRILE ZILEI