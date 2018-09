Comitetul Executiv al PSD tranșează vineri disputa între cele două tabere aflate în conflict. Liviu Dragnea se afla față în față cu liderii social-democrați care îi cer demisia imediată din funcțiile de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. Scenarii, declarații, negocieri. Toate s-au vehiculat in ultimele ore. Egalitatea care se configura joi nu mai există. Potrivit celor mai recente informații din rândul celor cu drept de vot în Comitetul Executiv, raportul de forțe înclină în favoarea lui Liviu Dragnea.

Negocierile s-au purtat, joi seară, au continuat vineri dimineață. Unii dintre cei care s-au alăturat lui Liviu Dragnea au făcut-o chiar cu puțin timp înainte să înceapă ședința oficială a CEx de astăzi. Este în desfășurare această ședință. Printre primii care au luat cuvântul se află Gabriela Firea.

Potrivit unor surse, Liviu Dragnea ar avea peste 40 de voturi în favoarea sa, în timp ce aceia care îl contestă ar avea mult sub 20 de voturi, poate chiar sub 15 voturi, insuficient pentru a-i cere demisia.

Cei care îl contestă pe Liviu Dragnea se află în bazinul tradițional al social democraților, iar cei care sunt de partea sa, majoritatea, nu reprezintă fiefuri tradiționale ale PSD.

Premierul Viorica Dăncilă nu a făcut nicio declarație, dar a venit la ședință împreună cu Liviu Dragnea.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: Este un moment din care ar trebui să învățăm cu toții, cred ca s-au făcut multe greșeli și trebuie să reflectăm cu atenție și cu responsabilitate la cum putem să îmbunătățim și activitatea și climatul din partid. Nu cred că este momentul de excluderi, ci un moment de reflexie. Haideți să nu plecăm de aici învinși toți și cu toții să plecăm câștigători pentru că este un moment în care chiar avem ce învăța, și pe cale de consecință câștigăm.

Dumitru Buzatu, PSD Vaslui: Este un moment în care trebuie să așteptăm să înceapă discuția

Momentul acesta este un moment în care trebuie să așteptăm să înceapă discuția. Nu stau la mijloc. Am și eu o atitudine față de unii și față de ceilalți, iar această atitudine voi încerca să o explic în CEx. Eu cred că a fost o problemă și președintele trebuie să recepționeze această problemă și cei care au ridicat aceste probleme, modul cum le-au ridicat, scrisoarea aceea absolut superficială, cam, trebuie și ei criticați, a spus Dumitru Buzatu.

Deputatul Cătălin Rădulescu: Este momentul să arătam toți că îl susținem pe președintele pe care l-am ales toți

Sunt colegi care ar trebui să tacă, nu să vorbească. Nu sunt cei mai buni dintre noi, care ar trebui să ne dea nouă lecții. Sunt colegi care au în Guvern și în toate Agențiile guvernamentale foarte mulți oameni puși din teritoriu și în scrisoarea lor se plâng că domnul președinte Dragnea a pus oameni. Nu! Ei au pus oameni (...) dacă ar fi după mine eu aș cere excluderea unor oameni, nu chiar a tuturor (...) Este momentul să arătam toți că susținem președintele pe care l-am ales toți și că nu acceptăm să existe rupturi în partidul nostru, avem un program pe care să-l ducem pentru oameni până la capăt (...) O să le dovedim că partidul este prea unit în jurul președintelui și că tot demersul a fost pentru a prejudicia imaginea partidului. Vor ieși foarte sifonați din asta, a declarat deputatul Cătălin Rădulescu.

Gabriela Firea, primarul Capitalei: Cred că miza este excluderea mea

Gabriela Firea, primarul Capitalei: Eu cred că miza de astăzi este, cred, excluderea mea pentru că am avut curajul, după ce am epuizat toate etapele și umane și statutare, să spun că domnul Dragnea nu își mai respectă angajamentele față de români, față de bucureșteni și cred că se va propune excluderea mea.

Primarul a mai adăugat că o altă miză ar fi să fie dați afară din Guvern doi miniștri foarte importanți care au început sa-l incomodeze pe domnul Dragnea: Paul Stănescu și Tudorel Toader, un ministru care „îl irită pe Dragnea”.

Întrebată dacă își va da demisia din PSD, Gabriela Firea a răspuns: Eu una, sunt convinsă, și colegii mei nu ne vom da demisia, nu vrem să constituim o altă formațiune politică, nu vrem să mergem la un alt partid, suntem intru totul social democrați, suntem oameni de stânga și întotdeauna vom milita pentru unitatea echipei.





Vicepremierul Paul Stănescu: Nimeni nu va pleca din partid

Vicepremierul Paul Stănescu a declarat, la rândul său, că nimeni nu va pleca din partid, chiar dacă se va încerca o excludere sau alta. Toată lumea rămâne în PSD, susținem tot ce spunea doamna primar. Problema este de management al partidului la acestă oră, pe care sperăm să o lămurim astăzi. (...) Nu facem aritmetică, noi suntem nemulțumiți de managementul politic pe care îl face președintele Liviu Dragnea, a spus Paul Stănescu

Marian Oprișan, vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean Vrancea: Nu mor de dragul lui Liviu Dragnea. dar nu poți să vii peste noapte, când n-ai deschis gura în interiorul partidului și să scrii o scrisoare. Este cel mai grav atac la adresa PSD din istoria partidului

Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, a declarat vineri că miza nu este rămânerea sau plecarea lui Liviu Dragnea, miza, așa cum o știți, o prezintă România, programul de guvernare, stabilitatea țării și faptul că o dată și o dată trebuie să ne ridicăm din genunchi în așa fel încât resursele acestei țări să fie sută la sută ale românilor. Normal este să vorbești în interiorul partidului. Știți foarte bine că nu mor de dragul lui Liviu Dragnea și atunci când am avut ceva de spus, am spus-o cu tărie în interiorul partidului în așa fel încât lucrurile au fost regularizate (...) Nu poți să vii dintr-o dată, peste noapte, după ce n-ai deschis gura în organismele statutare, când n-ai vorbit niciodată în CEx, când nu m-ai susținut când am spus că sunt neregului în activitatea de partid, niciodată, nu poți să vii dintr-o dată și să scrii o scrisoare și să te adresezi membrilor PSD și cetățenilor cu probleme strict ale PSD. (...) Este cel mai grav atac la adresa PSD din istoria partidului, a spus Oprișan.

Doina Pană, vicepreședinte PSD: Pe nord-vest a fost unanimitate. Continuăm cu Liviu Dragnea

Vicepreședintele PSD Doina Pană, fost ministru al Apelor și Pădurilor a declarat, vineri, că în urma discuțiilor cu filialele din Transilvania opinia unanimă a fost că PSD că trebuie să continue alături de Liviu Dragnea.

Nu este ușor de lucrat cu Liviu Dragnea, dar în același timp nu poți să nu vezi, să derulezi tot ce s-a întâmplat cu alest partid de când Dragnea este la conducere. Noi am câștigat zdrobitor alegerile, pe baza unui program de guvernare care a fost coordonat de către Liviu Dragnea, a arătat Doina Pană.

Bucuria mea a fost că pe nord -vest a fost unanimitate și a doua bucurie a fost că opinia coincide cu ceea ce eu gândesc. Aseară ne-am întâlnit mai mulți, nu numai regiunea nord-vest, ne-am întâlnit Transilvania și cu trei voturi din 22 toate sunt pentru a ne continua treaba, a spus Doina Pană. Întrebată dacă asta înseamnă alături de Liviu Dragnea, Doina Pană a răspuns "da".

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face un apel la "raţiune şi unitate"

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face un apel la "raţiune şi unitate" în PSD, înaintea Comitetului Executiv Naţional al formaţiunii, menţionând că principala preocupare a partidului trebuie să fie "actul de guvernare".

Principala noastră preocupare trebuie să fie actul de Guvernare cu scopul de a oferi soluţii la problemele reale cu care se confruntă cetăţenii în fiecare zi. Tocmai de aici poate apărea totuşi o cale spre consens, a scris Negrescu, vineri dimineaţă, pe Facebook.

Joi au fost ședințe la București și prin județe, iar unele organizații au ieșit public să spună că îl susțin pe Liviu Dragnea, în timp ce altele își mențin cererea ca acesta sa plece din fruntea partidului.

De pe margine, fostul președinte al partidului, Victor Ponta a făcut publică o fotografie în care Dragnea stă lângă Laura Codruța Kovesi.

Joi membrii PSD au discutat cu ce mandat merg la Comitetul Executiv în care se va discuta scrisoarea în care se cere demisia lui Liviu Dragnea.

