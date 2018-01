Liviu Dragnea sosit la sedința Cex EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 16.18 "Trebuie să fim conștienți că aceste crize nu fac deloc bine țării în primul rând, românilor și, bineînțeles, nici nouă ca partid nu ne fac bine", a declarat Gabriela Firea înainte de ședința Comitetului Executiv.

"Trebuie să ne luăm acum măsuri asiguratorii să nu se mai repete astfel de momente peste câteva luni", a precizat primarul Capitalei.

"Partidul este unul singur, nu-mi face deloc plăcere nici mie și nici colegilor mei de la sectoare, și sunt convinsă că nici colegilor din țară, că despre Partidul Social Democrat se vorbește folosindu-se termenii 'gașcă', 'grupare', 'zone de interes'. Nu, noi suntem în Partidul Social Democrat. Nu suntem în gruparea nimănui, în gașca nimănui, în zona nimănui", a conchis Gabriela Firea.

ACTUALIZARE 16.05. Niculae Bădălău, preşedintele executiv al PSD: “Acest guvern se va numi şi va rămâne guvernul Partidului Social-Democrat”. Întrebat cine va fi premier, Bădălău a răspuns: “Eu sper că Mihai Tudose, pentru că nu văd altă soluţie. Cei care vor forţa demisia premierului trebuie să aibă şi soluţii. (...) Oamenii ne-au dat încrederea lor pentru a le face o viaţă mai bună.”

ACTUALIZARE 16.00. “Nu am avut nicio apariţie publică în toată perioada asta, doar am citit scrisori, am urmărit apariţii publice. O să vorbesc acum, la CEx”, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea, înainte de şedinţă.

ACTUALIZARE 15.55. Întrebată dacă mai există vreo cale de împăcare cu premierul, ministrul de Interne Carmen Dan a declarat: “Guvernul este unul politic, aşteptăm decizia partidului”.

______________________________________

Partizanii lui Tudose se tem că Liviu Dragnea va forţa retragerea premierului. Iar surse politice vorbesc de 22 de organizații care stau în spatele liderului de partid, însă nu toți vor demiterea cabinetului Tudose. Pe premier îl sprijină mai mulți miniștri și opt organizații județene importante. Între timp, devin tot mai vocali social democraţii care susţin reconcilierea şi le cer combatanţilor să îngroape securea războiului, pentru a preveni ieşirea PSD de la guvernare.

Rezultatul negocierilor purtate de ambele grupări pentru adunarea voturilor necesare în Comitetul Executiv, dar și mini-turneul lui Liviu Dragnea prin filialele moldovene, la braț cu Paul Stănescu, omul care deține cheia finanțării proiectelor locale, par a fi avut efectul scontat. La Vaslui, liderul PSD a făcut calcule și a dat semnalul contraofensivei, sugerând adversarilor săi că au pierdut deja partida.

Liviu Dragnea, președintele PSD: (n.r., întrebare: E o situație tensionată în PSD?) Mult mai puțin decât se vede. În PSD. (n.r., întrebare: Se impune un congres?) Nici vorbă. (n.r., întrebare: Este împărțit PSD-ul în tabere în acest moment?) Care ar fi taberele? Nu, nu, care ar fi taberele?"

Scenariul folosit pentru declanșarea debarcării fostului premier Sorin Grindeanu se repetă. Aproape imediat, greii PSD, fideli lui Liviu Dragnea, au ieșit la rampă pe site-urile de socializare.

"Situaţia din ultimele zile nu poate aştepta până la CExN de la Iaşi. Românii aşteaptă de la noi predictibilitate şi stabilitate, aşteaptă punerea în aplicare a programului de guvernare asumat. Guvernul trebuie să funcționeze ca o echipă unită", a reacționat senatorul Claudiu Manda.

"Motoarele administrației centrale și locale au încetinit. Este o reacție organică la criza politică. Trebuie să ne întâlnim urgent pentru a tranșa criza politică. Orice soluție va reieși din dezbaterea CexN va fi mai utilă pentru țară decât instabilitatea actuală", a scris și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

„Fiecare zi care trece într-un astfel de climat este dăunătoare românilor. De aceea, consider că PSD trebuie să convoace cât mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne întoarce la o stare de calm și predictibilitate", susține și fostul ministruRovana Plumb.

ŞTIRILE ZILEI