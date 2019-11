Zi decisivă pentru cabinetul Orban. Ședința pentru votul de învestire a guvernului începe la ora 14.00. LIVE TEXT pe StirileTVR.ro

Cabinetul Ludovic Orban

Vineri, premierul desemnat a declarat că va fi asigurat cvorumul la şedinţă.

"Pe lângă cei 225 de parlamentari care sunt în grupurile care susţin învestirea guvernului, cu care am semnat acorduri sau am stabilit înţelegeri, sunt încă 11 parlamentari cu care am discutat personal şi mi-au confirmat într-un procent destul de mare faptul că vor fi prezenţi la votul de învestire a guvernului", a dat asigurări Ludovic Orban.

Marţi şi miercuri, miniştrii propuşi în cabinetul Orban au fost audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Trei din cei 16 au primit aviz negativ de la parlamentari. Este vorba despre Florin Cîţu - propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finanţelor Publice, Ion Ştefan - propus pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Violeta Alexandru - propusă la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.



Cei care au primit vot favorabil în comisiile parlamentare sunt: Marcel Vela - propus pentru funcţia de ministru al Afacerilor Interne, Nicolae Ciucă - propus pentru a ocupa funcţia de ministru al Apărării Naţionale, Ioan Marcel Boloş - propus pentru funcţia de ministru al Fondurilor Europene, Victor Costache - propus pentru a ocupa funcţia de ministru al Sănătăţii, Bogdan Gheorghiu - propus pentru funcţia de ministru al Culturii, Monica Anisie - propusă pentru a ocupa funcţia de ministru al Educaţiei, Bogdan Aurescu - propus la Ministerul Afacerilor Externe, Cătălin Predoiu - propus pentru Ministerul Justiţiei, Lucian Bode - propus pentru funcţia de ministru al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Virgil Popescu - propus pentru funcţia de ministru al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Nechita Adrian Oros - propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Costel Alexe - propus pentru funcţia de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ionuţ Stroe - propus pentru a ocupa funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului.



La finalul audierilor, social-democraţii i-au cerut premierului desemnat să îi înlocuiască de urgenţă pe miniştrii propuşi care au primit avize negative din partea comisiilor de specialitate. Ludovic Orban a spus că nu va face acest lucru. "Sunt extrem de mulţumit de prestaţia candidaţilor PNL. S-au prezentat la înălţime. Trebuie să readuc aminte că nu a mai existat de mult un asemenea proces de audiere a candidaţilor pentru funcţia de ministru, audieri care să dureze trei ore, audieri pe parcursul cărora să se pună zeci de întrebări'', a declarat Orban atunci, citat de Agerpres.

