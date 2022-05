Zelenski: Ucraina a trimis a doua parte a chestionarului completat pentru obținerea statutului de candidat la aderarea la UE. Von der Leyen: UE va da avizul în iunie

Trimiterea răspunsurilor în sine este „o mică victorie pentru echipa noastră”, a spus el, potrivit unui comunicat.

Obținerea statutului de candidat la aderarea la UE este „de mare importanță pentru poporul ucrainean și pentru forțele noastre armate, care își apără patria”, i-a spus Zelenski luni lui von der Leyen.

"Așteptăm concluziile Comisiei Europene. Aș dori ca aceste concluzii să fie pozitive. Și aș dori ca aceste concluzii să fie transmise cât mai rapid datorită dvs.".

UE „își propune să emită avizul în iunie”, a scris luni pe Twitter von der Leyen.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4