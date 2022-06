Zelenski respinge petiția care ar fi dat dreptul bărbaților să plece din țară

Președintele Volodimir Zelenski şi-a motivat respingerea demersului prin articolul 17 din Constituție, care precizează că protejarea suveranității Ucrainei este responsabilitatea poporului său.

În același timp, articolul 64 din Constituție permite ca drepturile și libertățile să fie limitate în timpul legii marțiale, intrată în vigoare din 24 februarie.

Zelenski declara recent că Ucraina pierde pe câmpul de luptă până la 100 de soldați în fiecare zi.

Zelensky responds negatively to petition to lift ban for men of 18-60 years old to leave Ukraine.



Zelensky cited Article 17 of the Constitution, which says that defending the sovereignty of Ukraine is the responsibility of its people.