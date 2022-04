Zelenski laudă curajul ucrainenilor: "50 de zile de apărare este o realizare. Realizarea a milioane de ucraineni. Toţi aţi devenit eroi"

Zelenski a spus că trupele ruse „repetă deja pe pământul nostru ceea ce Europa a văzut doar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”.„50 de zile de apărare este o realizare. Realizarea a milioane de ucraineni”, a adăugat el.

"În cele 50 de zile ale acestui război, Ucraina a devenit un erou pentru întreaga lume liberă. (...) Toți ați devenit eroi. Toți bărbații și femeile ucrainene care au rezistat și nu renunță. Și vom câștiga. Vom readuce pacea în Ucraina. Sunt sigur de asta", a spus Zelenski.

"Îmi amintesc primele zile ale invaziei. Rusia nu a început războiul împotriva Ucrainei pe 24 februarie. Trupele ruseşti au venit aici în 2014. Ne-au capturat Crimeea. Au transformat-o într-o mare bază militară. Au făcut ca Marea Neagră şi Marea Azov să fie cele mai periculoase mări de pe planetă. Au pornit un război groaznic, absolut cinic în Donbasul nostru. Ne omoară oamenii de opt ani. 14 mii au fost ucişi în acest timp. Cum a răspuns lumea la asta? Întrebarea a rămas retorică. Dar de asta au decis că îşi permit un război la scară largă", a afirmat Zelenski, în cel mai recent mesaj al său, postat în noaptea de joi spre vineri.

El a adăugat că unii încă dezbat severitatea sancţiunilor împotriva Federaţiei Ruse. "Dar ce mai este de discutat când trupele ruse repetă deja pe pământul nostru ceea ce Europa a văzut doar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial?", a continuat Zelenski şi a subliniat că invadatorii vor răspunde pentru faptele lor.

"Ocupanţii vor fi responsabili pentru tot ce au făcut în Ucraina. Pentru tot ce le-au făcut ucrainenilor. Vor fi responsabili pentru Bucea, Kramatorsk, Volnovaha, Ohtîrka. Pentru Hostomel şi Borodeanka. Pentru Izium, Mariupol şi alte oraşe şi comunităţi ale Ucrainei", a susţinut preşedintele Ucrainei.

Zelenski a mai spus că le este recunoscător tuturor celor care au sprijinit ţara sa.

"Sunt recunoscător tuturor celor care ne-au sprijinit statul, celor care au întrebat imediat cum ar putea ajuta, care au fost alături de noi spate în spate și ne-au ajutat să obținem ceea ce este necesar pentru apărarea statului nostru. Această perioadă, aceste 50 de zile mi-au arătat mulți lideri mondiali într-un mod diferit. State diferite. Am văzut o mare generozitate la cei care nu sunt ei înșiși bogați. Am văzut determinarea extraordinară a celor care nu au fost luați în serios de liderii globali. Am văzut că lumea democratică are pe cei a căror voință este suficientă pentru a proteja libertatea de atacul tiraniei", a declarat Volodimir Zelenski.