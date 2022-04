Zelenski îi propune lui Putin eliberarea prizonierilor ruși în schimbul evacuării în siguranță a civililor și soldaților din Mariupol

Zelenski a spus că aproximativ 1.000 de civili se adăpostesc în combinatul Azovstal din Mariupol.

El a adăugat că situația din orașul asediat se înrăutățește, sute de oameni fiind răniți în urma bombardamentelor Rusiei.

Zelenskyy ready to exchange #Russian prisoners of war for safe passage for civilians and #Ukrainian troops in #Mariupol.



The President of #Ukraine reports that about a thousand civilians can hide in tunnels of the "#Azovstal" plant.



In addition, #Kyiv agrees to an Easter truce. pic.twitter.com/QLk87ysGrd