Zelenski cere din nou arme pentru Ucraina: este cea mai bună investiţie în menţinerea stabilităţii în lume

Președintele ucrainean a spus că capacitatea țării de a rezista Rusiei a fost o surpriză și o sursă de inspirație pentru restul lumii.

”A treia lună a apărării noastre s-a încheiat”, notează preşedintele ucrainean în mesaj.

Trebuie să ne amintim mereu că am supraviețuit acestor trei luni datorită a zeci și mii de fapte eroice ale celor care au apărat statul. Și cu prețul a zeci de mii de vieți de bărbați și femei ucraineni uciși de ocupanți. O amintire veșnică tuturor celor care și-au dat viața pentru Ucraina.

Zelenski a batjocorit apoi afirmația ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, potrivit căreia Rusia își încetinește în mod deliberat ofensiva în Ucraina pentru a permite civililor timp să evacueze.

Ei bine, după trei luni de căutare a unei explicații pentru faptul că nu au reușit să cucerească Ucraina în trei zile, nu au venit cu nimic mai bun decât să spună că ar fi plănuit să facă acest lucru.

Zelensky: “The longer this war lasts, the greater will be the price of protecting freedom not only for Ukraine, but also for the whole free world. Therefore the supply of heavy weapons to Ukraine — MLRS, tanks, and other weapons — is the best investment in maintaining stability.” pic.twitter.com/JmH3aEKPUD