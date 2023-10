Zelenski: Cel puțin 48 de morți după ce o rachetă a lovit un magazin alimentar din regiunea Harkov

Cel puţin "48 de persoane au fost ucise" în acest sat situat lângă oraşul Kupiansk, nu departe de linia frontului cu armata rusă, a declarat Zelenski, denunţând o "crimă rusă în mod evident brutală".

Andriy Yermak, un purtător de cuvânt al lui Zelenski, a confirmat că bilanțul loviturii rusești din regiunea Harkov este acum de 48 de morți.

A Russian missile hit a civilian object in the village of Hroza, Kupiansk district.



So far, we know that 48 lives were lost, a 6-year-old boy among them.



There are also 6 injured, including a young girl.



There are also 6 injured, including a young girl.

Rescue operations are ongoing.