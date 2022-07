Zelenski: Avem potențialul pentru provoca „noi pierderi semnificative” forțelor Moscovei

Ucraina are potențialul de a provoca pierderi majore Rusiei și de a obține câștiguri pe câmpul de luptă, susține președintele Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski

Într-un mesaj video, postat noaptea târziu, după întâlnirea cu comandanții militari, Zelenski a spus au discutat despre armele moderne primite de Ucraina, adăugând că intensitatea atacurilor asupra rușilor trebuie să fie intensificată.

Am discutat despre situația actuală în prima linie, a războiului din Ucrainei. Am definit sarcini în unele domenii tactice pentru a ne consolida pozițiile. Și, de asemenea, am vorbit despre problema furnizării trupelor cu arme moderne - intensitatea atacurilor asupra inamicului încă trebuie crescută.

Participanții la ședința au fost de acord că avem un potențial semnificativ pentru înaintarea forțelor noastre pe front și pentru a provoca noi pierderi semnificative ocupanților, a spus Zelenski potrivit The Guardian.

Kievul speră că armele occidentale, în special rachetele cu rază mai lungă de acțiune, precum HIMARS-urile americane pe care Ucraina le-a desfășurat în ultimele săptămâni, îi vor permite să lanseze un contraatac și să recucerească teritoriul.

„Fiecare dintre aceste atacuri rusești este un argument pentru ca Ucraina să primească mai multe HIMARS și alte arme moderne și eficiente. Fiecare dintre aceste atacuri nu face decât să ne întărească dorința de a învinge invadatorii și asta se va întâmpla cu siguranță.”

