Zelenski: Avem de-a face cu terorism exercitat de teroriști experimentați. Mariupol este ținut ostatic. Nicio armă chimică și nicio armă de distrugere în masă nu este dezvoltată pe pământul nostru

Zelenski a anunțat că în ultimele zile au fost evacuați în jur de 100 de mii de oameni prin coridoarele umanitare. Mariupol și Volnovakha rămân însă blocate.

"Deși am făcut totul pentru a organiza un coridor umanitar, trupele rusești nu au încetat bombardamentele. Cu toate acestea, am decis să trimit un convoi către Mariupol cu mâncare, apă și medicamente", a anunțat Zelenski.

El le-a mulțumit șoferilor care erau gata să îndeplinească misiunea. Totuși, rușii au organizat un atac cu tancuri în locul unde trebuia deschis coridorul, "un coridor al vieții pentru Mariupol". "Au făcut-o deliberat, știau ce aruncă în aer, au ordin să țină orașul ostatic, să îl agreseze și să îl bombardeze constant". A fost distrusă astfel clădirea directoratului serviciilor de urgență din regiunea Donețk. Locul de întâlnire al oamenilor care ar fi trebuit evacuați era chiar lângă clădire.

"Este terorism pe față din partea unor teroriști experimentați", a declarat Zelenski.

Mai devreme, Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, a avertizat că Rusia ar putea pregăti un atac îngrozitor "sub steag fals", în condițiile în care oficialii de la Moscova își intensifică retorica privind presupuse arme biologice și chimice de pe teritoriul Ucrainei.

Și ministrul Apărării de la Kiev, Oleksii Reznikov, a subliniat că forțele ruse au ucis mai mulți civili decât militari ucraineni și a numit invazia "război terorist".

⚡️Reznikov: Russian forces killed more civilians than Ukrainian service personnel.



Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov has described Russia’s invasion as a “terrorist war." According to Reznikov, Russian troops killed more Ukrainian civilians than soldiers.