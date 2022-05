Zelenski: Acțiunile ocupanților ruși reamintesc fiecărei națiuni că este imposibil să învingi răul o dată pentru totdeauna

Volodimir Zelenski

"Astăzi, invadatorii au lansat o lovitură cu rachete asupra Odessei. Într-un oraș în care aproape fiecare stradă are ceva memorabil, ceva istoric. Dar pentru armata rusă, nu contează. Ei ar ucide și distruge doar. Odesa? Regiunea Harkov? Donbas? Lor nu le pasă. Numai Forțele Armate ale Ucrainei și rezistența poporului nostru pot opri această invazie inumană. Este barbaria care are rachete, dar nu are nimic de-a face cu oamenii. Astfel de acțiuni ale ocupanților ruși, și mai ales în ajunul Zilei Comemorarii tuturor victimelor celui de-al Doilea Război Mondial și a Zilei Victoriei asupra nazismului, ar trebui să reamintească fiecărui stat și fiecărei națiuni că este imposibil să învingi răul o dată pentru totdeauna", a spus Zelenski.

