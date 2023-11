Zelenski a vizitat zona Odesa, unde a discutat despre securitatea la Marea Neagră

"Astăzi lucrăm în regiunea Odesa. Am început cu informări militare şi reuniuni privind securitatea în regiune", a declarat Zelenski pe reţelele sale de socializare, subliniind situaţia din regiunea Mării Negre ca fiind una dintre problemele care urmează să fie discutate.

Printre problemele abordate, preşedintele ucrainean a evidenţiat "măsuri împotriva minelor" explozive cu care Rusia încearcă să îngreuneze navigaţia în largul coastei ucrainene la Marea Neagră şi "garanţiile de securitate pentru coridorul de cereale" deschis în mod unilateral de marina ucraineană pentru a permite din nou exportul de cereale ucrainene pe mare.

Zelenski a discutat, de asemenea, cu responsabili militari problema apărării antiaeriene a Odesei, a porturilor sale şi a infrastructurii de export de cereale.

