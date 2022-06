Zelenski a cerut ONU crearea unei comisii de anchetă privind atacul de la Kremenciuk și un moment de reculegere pentru victime

Într-o intervenţie în direct, a doua după cea din 5 aprilie, preşedintele ucrainean a cerut din nou ca Rusia să fie exclusă din Consiliul de Securitate şi să fie creat un tribunal care să judece "actele teroriste zilnice ale Moscovei".

"Dacă aţi putea aduce un omagiu tuturor ucrainenilor care au fost ucişi în acest război, tuturor adulţilor, tuturor copiilor noştri, zeci de mii de oameni... Vă rog să le aduceţi un omagiu printr-un minut de reculegere", a spus în încheierea discursului său Volodimir Zelenski, ridicându-se în picioare.

*Volodymyr Zelenskyi, in his speech before the UN Security Council: We need to act immediately and do everything to make Russia stop killing.*



Russia must be held accountable for terrorism, otherwise, it could spill over into other States in Europe and Asia.