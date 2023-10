Zelenski, pe frontul de est: Ne-am întâlnit cu comandanții de brigadă și de batalion pentru a discuta despre situația de pe câmpul de luptă, problemele urgente și necesitățile lor

''Astăzi, facem o vizită la brigăzile noastre care efectuează misiuni de luptă într-un din zonele cele mai fierbinţi, cea de la Kupiansk şi Lîman'', a scris Zelenski pe Telegram, unde a publicat şi un video în care el apare alături de militari în ceea ce pare a fi un adăpost fortificat.

Şeful statului ucrainean a indicat că a ''discutat despre situaţia operaţională de pe front, despre chestiuni de actualitate şi despre nevoi cu comandanţii de brigadă şi luptătorii''.

Forţele ucrainene desfăşoară din iunie o contraofensivă în estul şi sudul Ucrainei, dar în sectorul Kupiansk trupele ruse sunt cele care atacă.

Autorităţile ucrainene au cerut în august populaţiei ce trăieşte în apropiere de Kupiansk să evacueze aceste zone. În 20 septembrie, armata ucraineană a avertizat că se teme de noi atacuri ruse în zonă.

Today, we are visiting our brigades that are fighting in one of the hotspots, the Kupyansk-Lyman direction where Russian occupiers constantly try to attack our positions. The 103rd Territorial Defense Brigade, the 68th “Oleksa Dovbush” Jeager Brigade, and the 25th "Sicheslav"… pic.twitter.com/9cF4tw5Fxs