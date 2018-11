Nadia Comănești, la aniversare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Nadia, de 5 ori campioană olimpică, este considerată una dintre cele mai mari sportive ale secolului 20. A explodat pe scena internațională a gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

La doar 14 ani devenea, pe pământ canadian, prima gimnastă din lume notată cu 10 într-o întrecere olimpică.

Chiar și la 42 de ani distanță de performanța de la Montreal, Nadia Comăneci este cea mai cunoscută sportivă a României.

Nadia a început să practice gimnastica la vârsta de 6 ani, la Onești. Cu ajutorul antrenorilor și datorită talentului său înnăscut, cu grație, acuratețe și îndrăzneală, Nadia avea să dărâme toate barierele în gimnastică şi să cucerească o lume întreagă.

La Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, o româncă a devenit simbolul perfecţiunii. Nadia avea atunci 14 ani şi jumătate.

Cu şapte note de 10 şi cinci medalii olimpice - trei de aur, una de argint şi una de bronz - Nadia a intrat în istorie.

Canadienii, gazdele competiţiei, i-au spus "Zeiţa de la Montreal". Iar americanii au aplaudat-o la scenă deschisă.

Regretatul jurnalist sportiv Cristian Ţopescu îşi amintea cum a învins Nadia până și computerul olimpic: „În momentul în care a apărut 1.00, toţi comentatorii erau uimiţi, nu înţelegeau ce se întâmplă, se uitau unii la alții, până când crainicul arenei de la Montreal a anunţat în limba franceză că nota este 10. În acel moment, au izbucnit uralele şi comentatorii şi-au dat seama că sunt martorii celei mai mari performanţe din istoria gimnasticii feminine mondiale”.

„Ca să concurezi într-o formă absolut perfectă şi să nu te doară ceva nu ştiu dacă există”, spune Nadia Comăneci.

La Olimpiada de la Moscova, Nadia a obţinut alte patru medalii: două de aur şi două de argint. Unul dintre momente a fost umbrit de aranjamente de culise.

“Acolo, la bârnă, la capătul unei ezitări, Nadia Comăneci a fost depunctată de arbitri în asememea hal, dacă pot spune, încât a pierdut locul întâi în concursul individual compus în favoarea gimnastei sovietice Elena Davîdova”, îşi mai amintea comentatorul sportiv Cristian Ţopescu.

Antrenorul Gheorghe Gorgoi spune că Nadia i-a fost ca o fiică. A pregătit-o pentru Olimpiada de la Moscova şi pentru Universiada de la Bucureşti, după ce între gimnastă şi antrenorul Béla Károlyi au apărut disensiuni.

“Nadia Comăneci a fost un fenomen natural. Eu am fost un fel de tată. Eu am făcut-o pe Nadia să citească prima carte, 'La Medeleni', de Ionel Teodoreanu. Eu am fost omul care a dus-o pe Nadia prima dată la teatru”, mărturiseşte Gheorghe Gorgoi, fost antrenor la Oneşti.

Nadia Comăneci mai are o performanţă neegalată până în prezent: este singura gimnastă de pe bătrânul continent care a intrat definitiv în posesia Cupei, după trei victorii consecutive la Campionatele Europene.

“Pentru mine acest trofeu este mai important decât Olimpiada de la Montreal, ca performanţă, deoarece ca să câștigi acest trofeu trebuie să fii cel mai bun timp de 6 ani de zile”, spune Nadia Comăneci.

Nadia s-a retras cu un palmares de 25 de medalii obţinute la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene. Dar gimnasta de 10 avea să ducă o viaţă departe de a fi perfectă, într-un regim totalitar.

Cu mai puţin de o lună până la Revoluţia din 1989, Nadia a fugit din ţară şi s-a stabilit în America.

În România este implicată în mai multe proiecte caritabile.

Pentru o lume întreagă, Nadia este gimnasta care a atins perfecţiunea. Pentru români, în special, rămâne cea mai iubită gimnastă din toate timpurile.

