Zeci de ucraineni din Arad au protestat în Piața Avram Iancu. Familii întregi de refugiați, speriate că vor ajunge pe drumuri

Ucrainenii ajunși în România ar trebui să primească 2.000 de lei lunar pentru chirie și câte 600 lei, alocație de hrană pentru fiecare membru de familie. De luni bune însă,guvernul nu le-a mai virat în conturi acești bani. Refugiații, majoritatea femei și copii, au ajuns la limita subzistenţei.



CETĂȚEAN UCRAINEAN: Numele meu este Iana, sunt mama a șapte copii, sunt mama singură, chiar înainte de război bărbatul ne-a părăsit. Suntem aici am fugit de război, copiii cer să ne întoarcem acasă, nu avem unde să ne întoarcem. Singurul lucru pe care îl cerem sunt banii promiși.



Ucrainenii spun că, deși s-au angajat, nu primesc mai mult de 2500 de lei pe luna, iar acești bani NU sunt insuficienți pentru toate cheltuielile. Mai ales că stau cu chirie.



CETĂȚEAN UCRAINEAN: Numele meu este Dima Isaiev sunt tatăl a trei copii, sunt tată singur. Soția mea a murit de cancer. suntem din regiunea Luhansk care actualemnte este ocupată de armata rusă. Unul dintre copii are grad sever de handicap, eu muncesc, dar tot salariul se duce doar la plata chiriei. Cum să ne descurcăm, ce să mâncăm?



CETĂȚEAN UCRAINEAN: Suntem recunoscători României pentru că ne-a adăpostit și a avut grijă de noi. Dar azi am ieșit pentru că de cinci luni n-am mai primit nicio compensație. + noi am îndeplinit toate condițiile, în fiecare luna am depus tto ce ni s-a cerut și suntem încă fără plata, nu știm cu ce să plătim chiria, utilitățile, copii noștri trebuie să mergem la școală. Nu suntem trântori, muncim toți, dar nu ne ajung banii.



MIHAI CONSTATIN - purtătorul de cuvânt al Guvernului: Eu cred că refugiații ucraineni care din nefericire au ales să plece din țara lor, trăiesc în România mai bine decât ar face-o la ei acasă, într-o țară invadată. Angajamentele noastre pentru a-i susține rămas la cote înalte. Întârzierile, tocmai au început să fie șterse, două au fost rezolvate azi se vor identifica pentru ajungerea la zi.



Numai în Arad s-au stabilit, după izbucnirea războiului, 800 de ucraineni. Toți și-au găsit până acum un loc de muncă.

