Zeci de tineri din Galați au venit în ajutorul semenilor lor, care zilele acestea sunt blocați in case, în regim de autoizolare. Lucrează în ture, 24 de ore din 24, ca să le asigure strictul necesar romanilor întorși din străinătate sau bătrânilor singuri, care nu mai ies din casa de frica virusului. Tinerii sunt voluntari care aproape s-au mutat in cele doua centre amenajate in interiorul prefecturii.