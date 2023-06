Zeci de piloți ucraineni, gata să înceapă pregătirile de zbor pe F-16. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Kievului spune că avionul de luptă occidental reprezintă doar tranziția spre ultramodernul F-35

Zeci de piloți ucraineni sunt gata să înceapă pregătirile de zbor pe F-16, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Kievului. Jumătate de an vor dura cursurile din Vest. Oficialul a mai precizat că avionul de luptă occidental, pe care Statele Unite au fost de acord să îl pună la dispoziţia Ucrainei, reprezintă doar tranziția pe termen lung spre ultramodernul F-35.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene le-a spus jurnaliștilor de la The New Voice of Ukraine că piloții vor merge în valuri pentru pregătire în Occident. Yuri Ihnat susține că au fost deja aleși câteva zeci de piloți, oameni care știu engleză și au experiență în luptă.

Kievul speră să aibă primele avioane F-16 spre sfârșitul acestui an, lucru pe care analiștii îl consideră complicat și puțin probabil. Cea mai mare problemă pe care o văd specialiștii este infrastructura precară, în condițiile în care F-16 este un avion pretențios.

Cmdr.(r.) Dan Moise, fost pilot de vânătoare: O mică pietricică poate distruge total un motor. A trebuit să spargem pista de la Borcea și să o reconstruim de la zero. Este un material special, pista trebuie să fie foarte fină. Nu este un avion ca MiG-ul 21 sau Suhoi-ul pe care să-l ții afară, în soare și ploaie.

Kievul speră că piloții ucraineni să poată fi pregătiți pentru F-16 în cel mai scurt timp. A fost vehiculată o perioadă de șase luni pentru cursurile din vest.

Cmdr.(r.) Dan Moise, fost pilot de vânătoare: Nu este simplu. Durează mult. Din experiența piloților noștri de F-16, cred că le-a luat trei ani pentru a deveni piloți operaționali, dar ritmul trebuie să fie constant și susținut.

Ucraina a anunțat că în primă fază ar avea nevoie de aproximativ 40 de avioane, pentru a forma câteva escadrile. Deocamdată, nu este clar din ce țări vor veni aceste aparate, însă există deja o coaliție de opt țări europene, având în frunte Danemarca și Olanda, care se ocupă de această temă.

ŞTIRILE ZILEI