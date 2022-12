Zeci de persoane evacuate la un spital de copii din Timișoara | A fost activat Planul roşu de intervenţie | Raed Arafat, la TVR INFO: Nu este vorba de fum, ci de heliu. Nimeni nu a fost rănit

ACTUALIZARE: Doctor Mihai Gafencu - director medical, Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu", explică: Este un nou aparat RMN, a avut o setare care a constatat că trebuie evacuat heliu. Țeava de evacuare era în dreptul altor orificii de aerisire, de pe secțiile de deasupra, heliul a fost absorbit. Acesta arăta ca un abur si mirosea a ars. Ne-am alertat și am evacuat patru persoane. Momentan toate lucrurile sunt sub control. Am chemat echipa tehnică. Aparatul este nou, nu a fost folosit niciodată pe o persoană. De abia am făcut probele săptămâna trecută. Persoanele evacuate au așteptat într-un salon de la Urgență.

În total, au fost evacuaţi aproximativ 46 de copii şi 42 de adulţi, care au fost relocați într-o altă clădire.



Nu au fost înregistrate victime.

La locul evenimentului au fost trimise forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, trei autospeciale de stingere, câte două autoscări mecanice, autospeciale de transport personal şi victime multiple, două ambulanţe SMURD, cu 28 de subofiţeri.

Raed Arafat, șeful DSU, la TVR INFO: Din fericire nu este vorba de fum, este vorba mai mult despre heliu care a fost evacuat din sistemul aparatului și care de la distanță s-a crezut că este fum, reprezentantul firmei este acolo.

Cei care au fost evacuați se vor întoarce în saloane. În acest moment este vorba doar de intervenție la nivelul aparatului. Nimeni nu a fost rănit.

Inhalarea de heliu poate provoca dureri de cap, dureri în gât, amețeli, greață și dificultăți de respirație.

