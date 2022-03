Zeci de persoane au protestat în Bucureşti față de război și și-au manifestat solidaritatea cu Ucraina

Război in Ucraina. Solidaritate cu Ucraina la Bucuresti

Oamenii, care s-au adunat iniţial în Piaţa Universităţii, au purtat steaguri ale Ucrainei şi au afişat mesaje împotriva agresiunii pe care Rusia o desfăşoară pe teritoriul Ucrainei: "Stop crimes against Ukraine", "We stand with the people of Ukraine!", "Not War!", "Stop russian agression!" "#Saveourchildren. #Stopwarinukraine. "Stopputler", "Russian soldiers kill ukrainian civil people".

"Ucraina este o ţară liberă şi nu vrem ruşi în ţara noastră. Vrem oameni liberi, într-o ţară liberă. Vrem pace, nu vrem niciun rus în ţara noastră, vrem ucraineni în Ucraina. Slavă Ucrainei", a transmis o tânără ucraineancă, de la microfon.

"Le mulţumesc tuturor românilor care ne-au primit aici. Eu şi copilul meu ne simţim bine, pentru că suntem protejaţi, pentru că ne ajutaţi, pentru că aveţi o inimă frumoasă şi îi ajutaţi pe toţi cei care fug de ruşi", a afirmat o altă participantă la protest, care în final a transmis şi un mesaj în limba rusă.

În jurul orei 17,45, manifestanţii au plecat în marş pe traseul Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - Ambasada Ucrainei - Statuia Aviatorilor - Bulevardul Kiseleff - Ambasada Federaţiei Ruse.

Pe parcursul marşului, oamenii au scandat "Glorie Ucrainei", "Stop război", "Freedom to Ukraine", "Glorie președintelui Zelenski", "Putin - criminal".

În faţa Ambasadei Federaţiei Ruse, protestatarii au cântat imnul Ucrainei.

"Soldaţii ruşi omoară ucraineni, omoară copii ucraineni. (...) Suntem foarte îngrijoraţi pentru ţara noastră, suntem îngrijoraţi pentru părinţii noştri. (...) Rugaţi-vă pentru ţara noastră, rugaţi-vă pentru oamenii noştri. Mulţumim românilor, mulţumim România pentru suport" - au transmis ucrainenii prezenţi la protest.

Manifestaţia a fost organizată de Asociaţia "21 Decembrie 1989", căreia i s-au alăturat Asociaţia Forumul Civic Românesc, Fundaţia "Ioan Bărbuş", Fundaţia "Corneliu Coposu", Federaţia "Iniţiativa Timişoara", RePatriot, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România.

Sursa: Agerpres

