Zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal au fost descoperite în cursul lunii februarie în Bucureşti, în urma acţiunilor desfăşurate de Garda Naţională de Mediu, în parteneriat cu Poliţia Română, Jandarmeria Română şi autorităţile publice locale, suma totală a amenzilor depăşind 300.000 de lei, a anunţat, miercuri, ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, în fiecare caz, s-a dispus ecologizarea acelor terenuri.

Şeful de la Mediu a subliniat că, în cursul lunii februarie, au fost identificate 212 de astfel de depozitări ilegale de deşeuri.

"Am făcut extrem de multe controale, am făcut echipe specializate pe fiecare sector şi am identificat în cursul lunii februarie 212 asemenea locaţii în doar 30 de zile. Acest rezultat arată că, dacă se vrea, se poate. Dacă se fac acţiuni ferme, chiar radicale, vor veni şi rezultatele. La aceste locaţii unde se depozitează ilegal deşeuri în Bucureşti am găsit zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal, aproape 100.000 de metri pătraţi de suprafaţă acoperită total sau parţial cu asemenea deşeuri. În cursul acestor acţiuni au fost aplicate amenzi de sute de mii de lei şi s-a dispus, în fiecare caz, ecologizarea suprafeţelor, ecologizarea acestor terenuri. Sarcina este de fiecare dată a proprietarului: se identifică proprietarul şi este amendat", a precizat acesta.

Potrivit lui Barna, proprietarul are sarcina să ecologizeze terenul. Se dă un termen pentru ecologizare şi se revine cu control, a adăugat el.

"În cazul în care aceste sarcini nu sunt îndeplinite, se pot aplica amenzi de până la 100.000 lei. În cazul în care nici după această amendă nu se întâmplă ecologizarea şi nu se intră în normal, vom face sesizări penale împotriva proprietarilor care nu respectă măsurile date de Garda de Mediu", a susţinut ministrul.

De asemenea, au fost confiscate şapte mijloace de transport, "unele dintre ele chiar de zeci de mii de euro".

