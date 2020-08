ACTUALIZARE Aleksandr Lukaşenko apare în vestă antiglonţ şi cu o armă Kalaşnikov în mână, la reşedinţa sa din Minsk, nu departe de manifestaţiile opoziţiei, informează AFP, preluată de Agerpres.

Înregistrarea video, publicată pe Telegram de preşedinţia belarusă, îl arată pe Lukanşenko, în vârstă de 65 de ani, cum coboară dintr-un elicopter după aterizarea acestuia pe teritoriul reşedinţei sale oficiale, Palatul Independenţei.

#Belarus . Published by Lukashenko's presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated - at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre is being blocked pic.twitter.com/9BW9jsTTjc

Reşedinţa este situată la circa doi kilometri de locul unde susţinătorii opoziţiei s-au mobilizat în masă, menţinând presiunea la două săptămâni de la declanşarea unei mişcări de protest istorice.



"Preşedintele poartă o vestă antiglonţ şi ţine în mâini o armă automată", a precizat mesajul care a însoţit înregistrarea video.

The new episode of the most exciting TV series just arrived. #Lukashenko came to thank his security forces and promised to “deal with them” [people]. Protesters already left the spot, so it was safe to appear. In one of the videos, he also said that people “left like rats” pic.twitter.com/uCVLZUaADd