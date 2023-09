Zeci de mii de francezi au manifestat împotriva violenţei poliţiei din Hexagon

Aproximativ 31.300 de persoane au manifestat în toată Franţa (dintre care 9.000 la Paris), conform Ministerului de Interne, şi aproximativ 80.000 (dintre care 15.000 la Paris), conform estimărilor sindicatului CGT şi partidului stângii radicale LFI.

Tens of thousands march in France to protest racism and police violence, with clashes breaking out on the margins of Paris rally https://t.co/NUp9qy0I2N pic.twitter.com/Hbs8Z8I6Oa



Aproximativ o sută de organizaţii sindicale, politicieni şi alte colective din cartierele populare au făcut apel la organizarea acestei demonstraţii care a primit sprijinul a 150 de personalităţi din domeniul cinematografiei, printre care şi regizoarea Justine Triet, câştigătoarea Palme d'Or 2023 la festivalul de film de la Cannes.



La Paris, după un început calm, s-a format un grup din câteva sute de indivizi cu cagulă, care au deteriorat geamurile sucursalelor unor bănci şi au aruncat cu pietre într-o maşină de poliţie, a notat un jurnalist de la AFP. Autoturismul, blocat în trafic, a fost atacat cu bare de fier, potrivit poliţiei. Unul dintre poliţişti a coborât apoi pentru scurt timp din vehicul cu arma în mână pentru a-i ţine la distanţă pe manifestanţi, potrivit mai multor înregistrări video postate pe reţelele de socializare şi confirmate de o sursă din poliţie. Mai mulţi poliţişti, sosiţi ca întărire, au oprit acest atac. Trei dintre cei patru poliţişti care se aflau în maşină au fost răniţi uşor.



În total, şase persoane au fost arestate în toată Franţa, potrivit unui raport comunicat sâmbătă seara de Ministerul de Interne.

During a protest against police violence in France, protesters attempted to break the windows of a fleeing police vehicle by throwing stones and bottles at it.



When an officer exited the vehicle with his weapon, the protesters dispersed and ran away. pic.twitter.com/eIQSRfYM3h