Zeci de etiopieni au luat cu asalt ambasada Rusiei după zvonuri că ar recruta soldaţi care să lupte în Ucraina

Sute de bărbați etiopieni au fost văzuți la coadă în fața Ambasadei Ruse din capitala Addis Abeba, în ceea ce presa din Etiopia a descris ca fiind „o aparentă încercare de a înrola soldaţi pentru a ajuta armata rusă în invadarea Ucrainei”.

Fotografiile care circulă pe rețelele de socializare par să arate o coadă la cvare s-au aşezat recruți plini de speranță, scrie The Guardian.

Russia conscripting soldiers from Ethiopia!

Russian Embassy in Addis Abeba, Ethiopia is conscripting mercenaries to fight along the Russian army vs Ukrainians. Here young male with their CVs are pictures waiting in a long queue infront of Russian Embassy in Addis. pic.twitter.com/ailemVLWQW