Alertă la granița de vest EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Cei 45 de elevi şi cei şase profesori din Alba Iulia nu au simptome de gripă, au spus medicii epidemiologi care i-au consultat.

ACTUALIZARE Elevii şi profesorii de la un liceu din Alba Iulia care au revenit duminică seară în România după o excursie în Italia vor sta izolați la domiciliu. Starea lor de sănătate va fi monitorizată zilnic în perioada următoare, a anunțat prefectul de Alba, Nicolae Albu.

ACTUALIZARE Autocarul cu elevi de la Alba Iulia venit din Italia, zona Veneto, a intrat în PTF Borş și sunt consultaţi de medicii epidemiologi.

ACTUALIZARE Premierul Ludovic Orban: 'Recomandarea va fi să stea izolaţi acasă, nu vor intra în carantină, pentru că acel autocar nu vine din zona respectivă. Este vorba despre 50 de copii. Chiar am discutat cu ministrul Sănătăţii pe tema aceasta şi, având în vedere că nu vin din zonă de focar, nu se va lua decizia de a fi ţinuţi în carantină 14 zile şi va exista solicitarea pentru fiecare familie să stea copilul acasă'.

ACTUALIZARE Un autocar care transporta un grup de elevi și profesori din Oradea și Alba Iulia este așteptat să ajungă în țară prin vama Borș. Elevii au părăsit părăsit dimineață localitatea Lido de Jesolo din regiunea Veneto și au călătorit pe traseul Italia-Slovenia-Ungaria-România.

Cei aproximativ 50 de elevi de la Liceul de Arte "Regina Maria" din Alba Iulia care au fost în excursie cu autocarul la Veneția au revenit acasă, mai repede cu câteva zile, la insistențele părinților, întrucât în regiunea respectivă s-au semnalat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus.

În acest acest caz a fost anunțat Ministerul Afacerilor Externe iar autoritățile au luat măsuri sanitare în vama Borș acolo unde autocarul a intrat în țară. De altfel, toți cei care revin în țară din Italia vor fi testați pentru simptome de coronavirus. Cei care prezintă simptome suspecte vor rămâne în carantină în următoarele 14 zile, conform protocoalelor de prevenție ale Ministerului Sănătății. _________________________________________________________________________________________________ Prefectul de Alba a explicat că, iniţial, se intenţiona izolarea la domiciliu a fiecăruia dintre excursionişti, ei neprezentând simptome. Însă, ulterior, în condiţiile în care revin dintr-o zonă de risc, s-a decis plasarea tuturor într-un singur spaţiu, care, deocamdată, nu a fost identificat.

Nicolae Albu a dat asigurări că, până la sosirea copiilor şi profesorilor în Alba Iulia, va fi identificat şi locul în care vor fi plasaţi în carantină, posibil o tabără. El a estimat că elevii şi profesorii ar urma să ajungă în Alba Iulia duminică seara.

"Am vorbit cu un profesor din grup şi a spus că, după ce s-a aflat (de cazurile de coronavirus din regiunea italiană - n.r.), au evitat (să ia contact cu alte persoane- n.r.), nu au mers la micul dejun, au purtat măşti", a explicat Nicolae Albu.

La rândul său, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică, Alexandru Sinea, a precizat, pentru AGERPRES, că este vorba de un grup de 45 de elevi şi 6 cadre didactice, care era plecat în Italia de joi. Grupul urma să mai stea în Italia o perioadă, însă părinţii copiilor s-au îngrijorat şi au solicitat reîntoarcerea cât mai rapid în ţară.

Deputatul liberal de Alba Florin Roman a explicat, duminică, pe pagina sa de Facebook, că a fost contactat de către unii părinţi pentru a i se solicita ajutorul pentru întoarcerea de urgenţă a copiilor acasă.

"Doresc sa fac următoarele precizări in legătura cu situaţia grupului de elevi de la Liceul de Arte 'Regina Maria' din Alba Iulia, care se întoarce astăzi de la Veneţia, Italia: deocamdată nu este niciun motiv serios de panică, întrucât starea elevilor este bună şi nu au apărut simptome medicale febrile; azi noapte, în jurul orei 24,00, am fost alertat de către preşedintele Consiliului judeţean Alba şi de părinţi, solicitându-mi-se ajutorul pentru întoarcerea de urgenţă a copiilor acasă; am luat legătura urgent cu miniştrii de Externe şi Educaţiei, cu secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii, cu Inspectorul general Cornel Sandu şi s-a decis, peste voinţa firmei organizatoare a excursiei, astăzi dimineaţa la ora 6.00, întoarcerea copiilor in România, de urgenţă. Ministrul Monica Anisie a facilitat aşteptarea copiilor din Alba la frontieră, pentru prima evaluare, iar în această seară vor ajunge acasă la Alba Iulia; întrucât regiunea Veneto este introdusă de sâmbătă noapte a în 'lista scurtă', copiii urmează să fie introduşi în carantină timp de 14 zile, urmând sa fie evaluaţi la intrarea şi ieşirea din carantină", a scris Florin Roman. Acesta a menţionat că, deocamdată, nu sunt motive de panică şi că autorităţile medicale sunt pregătite să respecte toate procedurile.

Persoanele care sosesc în România din localităţile italiene din regiunea Veneto şi din provincia Lodi/Lombardia în care există cazuri de infecţie cu coronavirus sau care au călătorit în aceste localităţi vor intra în carantină, iar în cazul în care nu respectă regulile sunt pasibili de pedeapsă, a declarat duminică pentru AGERPRES managerul Institutului 'Matei Balş', Adrian Streinu Cercel.

ŞTIRILE ZILEI